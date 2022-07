De la célébration au chaos de la fusillade lors de la parade de la banlieue de Chicago

Mais les festivités marquant le jour de l'indépendance des États-Unis ont tourné au chaos sanglant lorsqu'un homme armé sur un toit a ouvert le feu sur les familles présentes au défilé lundi, faisant six morts et plus de 36 blessés.

En réponse à la fusillade de Highland Park, de nombreuses banlieues de Chicago ont annulé leurs célébrations.

Sara Hainsfurther, 36 ans, originaire de Highland Park, qui se trouvait au défilé avec sa famille, a déclaré qu'elle y avait assisté presque chaque année depuis son enfance.

"Moins de cinq minutes après le passage des camions de police et de pompiers, j'ai entendu 'pop, pop, pop, pop, pop'", a déclaré Sara Hainsfurther.

"Ma mère a dit 'wow, ils sont vraiment bruyants', et j'ai regardé pour voir si c'était des mousquets, parce que vous savez parfois ils utilisent ces vieux fusils dans la parade du 4 juillet. ... Le bruit ne s'est pas arrêté pour autant, il a recommencé à faire 'pop, pop, pop, pop, pop' et je me suis retourné et j'ai dit 'ce sont des coups de feu, courez'".

Un autre homme présent au défilé a déclaré que les coups de feu ressemblaient d'abord à des feux d'artifice, mais que cela s'est vite transformé en "pandémonium".

"On aurait dit des feux d'artifice qui explosaient", a déclaré Richard Kaufman qui se tenait en face de l'endroit où le tireur a ouvert le feu. Kaufman, un médecin à la retraite, a dit avoir entendu environ 200 coups de feu.

"C'était le pandémonium. Une débandade. Les bébés volaient dans les airs. Les gens plongeaient pour se mettre à l'abri", a-t-il dit en regardant la police travailler sur la scène. "Les gens étaient couverts de sang et trébuchaient les uns sur les autres".

La rue principale de Highland Park est devenue une scène de crime s'étendant sur des pâtés de maisons, jonchée de chaises et de drapeaux abandonnés. Des témoins sont revenus dans l'espoir de récupérer des poussettes et d'autres objets, mais on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà du ruban de police.

Alors que les coups de feu retentissaient, certaines personnes ont pris le temps de comprendre ce qui se passait avant de fuir dans la panique.

Alberto Martinez, 33 ans, qui travaille dans un hôpital voisin, était présent à l'événement avec sa famille.

"Je me suis figé pendant un moment. C'était effrayant. C'était un moment effrayant", a-t-il déclaré, ajoutant que sa femme a pris leur enfant de trois ans et qu'ils ont commencé à courir.

Sa famille est retournée à la maison de ses parents, a verrouillé les portes et a regardé les nouvelles.

"Je ne peux pas traiter tout cela. Toutes les fusillades doivent cesser", a-t-il déclaré.