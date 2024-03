Il y a quelques mois à peine, Bassirou Diomaye Faye, le futur président du Sénégal, était assis dans une cellule de prison, une figure relativement inconnue en dehors de son parti d'opposition, Pastef.

Tout a changé pour lui lorsque le leader du parti, Ousmane Sonko, également détenu, a été inculpé d'insurrection en juillet et interdit de se présenter aux élections pour succéder au président Macky Sall.

Cela a permis à M. Faye de sortir de l'ombre de son ancien patron et finalement de la prison, de reprendre la course et, lundi - le jour de son 44e anniversaire - d'émerger comme vainqueur après que son adversaire a reconnu sa défaite.

Il s'agit d'une ascension improbable vers le sommet pour une figure de proue nationale improbable. Faye était inspecteur des impôts avant de devenir le fidèle lieutenant de Sonko et le secrétaire général de Pastef.

Alors que Sonko est charismatique, avec une verve qui a attiré des milliers de jeunes chômeurs du pays dans son mouvement anti-establishment, Faye fait figure d'austère.

Le soutien apporté par Sonko à son ancien adjoint dans la période précédant l'élection retardée de dimanche était crucial, mais il manquait un peu d'émotion.

"Mon choix de Diomaye n'est pas un choix de cœur, mais de raison. Je l'ai choisi parce qu'il répond aux critères que j'ai définis. Il est compétent et a fréquenté l'école la plus prestigieuse du Sénégal", a déclaré M. Sonko dans un message vidéo.

IL EST PLUS HONNÊTE QUE MOI

"Personne ne peut dire qu'il n'est pas honnête. Je dirais même qu'il est plus honnête que moi. Je lui confie le projet", a déclaré M. Sonko.

Selon la biographie de M. Faye sur le site web de sa campagne, il était souvent le premier de sa classe lorsqu'il était enfant. Il a obtenu son baccalauréat sur la côte sud du Sénégal en 2000, puis a étudié le droit et obtenu une maîtrise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

En 2004, ce musulman dévot a réussi le concours d'entrée à l'École nationale d'administration du Sénégal, qui forme les meilleurs fonctionnaires de l'ancienne colonie française, où il s'est spécialisé dans l'inspection des impôts.

Il a été arrêté en avril 2023, quelques mois avant la détention de Sonko, et accusé d'outrage à magistrat et de diffamation de magistrats, accusations que Faye avait niées. Contrairement à Sonko, il n'a pas été empêché de se présenter aux élections.

Convaincus que la détention de Sonko et l'interdiction de Pastef faisaient partie d'un stratagème du gouvernement de Sall pour éliminer des rivaux puissants de l'élection - accusations rejetées par le gouvernement - plusieurs membres du parti, dont Faye, se sont portés candidats.

Faye a finalement été élu alors qu'il était encore en prison, malgré une contestation tardive du candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, qui a demandé que sa candidature soit rejetée par le Conseil constitutionnel.

Une coalition de plus de 100 partis et quelques poids lourds politiques, dont l'ancien premier ministre Aminata Touré, ont rejoint la campagne de Faye sous la bannière "Doimaye mooy Sonko", ce qui signifie en langue wolof locale "Diomaye est Sonko".

UNE SEULE PERSONNE EST ÉLUE

Grâce à une loi d'amnistie générale adoptée peu avant le scrutin pour apaiser les tensions politiques, Sonko et Faye ont quitté leurs cellules de prison à Dakar au début du mois, accompagnés de milliers de sympathisants qui ont dansé et chanté toute la nuit.

Tous deux se sont lancés dans la campagne électorale, sillonnant le pays et attirant des milliers de personnes à leurs rassemblements et à leurs caravanes.

Sidy Lamine Badji, un chauffeur à temps partiel de 36 ans qui a voté pour Faye dimanche, a rejeté les critiques selon lesquelles le candidat qui a perdu une élection municipale dans sa ville natale en 2022 était inexpérimenté en matière d'affaires gouvernementales.

"C'est faux. Il a de la dignité. Je crois en sa promesse et je pense qu'il ne nous trahira pas", a déclaré M. Badji, la voix étranglée.

M. Faye a refusé de préciser le rôle que M. Sonko pourrait jouer dans un futur gouvernement et a insisté sur le fait qu'il serait un homme à part entière.

"Pourquoi voulons-nous nous concentrer sur une seule personne dans un gouvernement alors que j'ai une coalition qui comprend plus de 120 personnes ?" a-t-il déclaré, balayant les inquiétudes de certains électeurs qui craignaient que s'il gagnait, le pays se retrouverait avec deux hommes qui se croiraient présidents.

"Dans une élection présidentielle, une seule personne est élue à la fin, et c'est elle qui est le président de la République", a déclaré M. Faye.