Le patron de la chaîne de supermarchés discount Aldi UK a déclaré lundi que l'inflation des produits alimentaires au Royaume-Uni s'atténuait, mais que de nombreux Britanniques continuaient à souffrir de la crise du coût de la vie, qui en est à sa deuxième année d'existence.

L'inflation des prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni a atteint son niveau le plus élevé depuis 1977 en mars, avec plus de 19 %. Cette mesure officielle a été ramenée à 13,6 % en août et, bien que les données de l'industrie montrent qu'elle était de 12,2 % en septembre, la hausse des prix des denrées alimentaires continue de peser lourdement sur les finances de nombreux ménages.

"Bien que l'inflation des prix des produits alimentaires ait commencé à diminuer, il est clair que les gens continuent à subir la pression réelle de ses effets", a déclaré Giles Hurley, PDG d'Aldi, à la presse.

Au début du mois, l'institut d'études de marché Kantar a déclaré que ses données montraient que 95 % des consommateurs britanniques étaient toujours préoccupés par l'impact de la hausse des prix des produits alimentaires, leur inquiétude n'étant égalée que par celle concernant les factures d'énergie, tandis qu'un peu moins d'un quart de la population se considérait comme ayant des difficultés financières.

"Notre propre étude avec YouGov nous apprend que trois personnes sur quatre ont modifié leurs habitudes d'achat en raison de l'augmentation du coût de la vie, en faisant moins de courses, en faisant leurs achats dans plusieurs supermarchés et en changeant complètement de supermarché principal", a déclaré M. Hurley après qu'Aldi UK a publié les résultats de 2022.

Il a souligné que la popularité des gammes de produits sous marque propre ou privée, qui sont généralement moins chères que les produits de marque, constituait un changement majeur dans la manière dont les Britanniques font désormais leurs courses.

"Les marques propres représentent aujourd'hui 54 % du marché de l'alimentation (britannique) en valeur, contre 51 % en 2013, soit un changement de 3 milliards de livres (3,7 milliards de dollars) dans les ventes en seulement dix ans", a-t-il déclaré.

Environ 90 % de l'assortiment d'Aldi UK est constitué de produits de marque propre.

(1 $ = 0,8181 livre) (Reportage de James Davey ; Rédaction de Sachin Ravikumar)