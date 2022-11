De nombreux acheteurs ne trouvent pas les derniers iPhones d'Apple lors du Black Friday.

Parmi eux, Sally Gannon et son fils Michael, qui visitaient un magasin Apple à Bethesda, où ils n'ont trouvé aucun iPhone Pros en stock.

De même, Abisha Luitel voulait obtenir un iPhone 14 Pro pour son cousin de 21 ans. Mais l'Apple store qu'elle a visité n'en avait plus. Elle a donc acheté une version plus ancienne, le 12, à la place.

Les "pénuries d'iPhone s'accélèrent et étaient à l'avant-plan ce matin du Black Friday chez de nombreux détaillants, dans les Apple Stores et sur les canaux en ligne", a écrit Dan Ives, analyste chez Wedbush, dans une note.

"Nous pensons que de nombreux Apple Stores connaissent désormais des pénuries d'iPhone 14 Pro en fonction du modèle, de la couleur ou de l'espace de stockage, jusqu'à 25 à 30 % en dessous de la normale à l'approche d'un mois de décembre typique, ce qui n'est pas un bon signe à l'approche des fêtes de fin d'année pour Cupertino", a-t-il déclaré en référence au siège d'Apple.

Les actions d'Apple ont terminé en baisse de 2,0 % après que son fournisseur Foxconn a signalé vendredi que la production d'iPhone pourrait être davantage touchée en raison de l'agitation des travailleurs dans l'usine.

Apple n'a pas répondu à une demande de commentaire vendredi. Dans une déclaration du 7 novembre, elle a dit s'attendre à des livraisons d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max plus faibles que prévu.

L'usine de Foxconn en Chine fabrique les modèles haut de gamme d'Apple, y compris le dernier iPhone 14 Pro, a déclaré une source à Reuters.

L'usine, la plus grande usine d'iPhone d'Apple au monde, est aux prises avec des restrictions strictes COVID-19 qui ont alimenté le mécontentement des travailleurs et perturbé la production avant les vacances de Noël et du Nouvel An lunaire de janvier.

Dans un magasin Apple situé dans un centre commercial de Bethesda, dans le Maryland, un employé a déclaré qu'il n'y avait presque plus de 14 Pro et Pro Max en stock. Un autre employé d'un magasin de Raleigh, en Caroline du Nord, a déclaré que les iPhone 14 étaient en faible stock, tandis que l'iPhone 14 Plus était complètement en rupture de stock.

Sally Gannon a déclaré qu'elle et son fils penchaient maintenant pour commander l'iPhone en ligne. Elle a déclaré qu'un employé du magasin Apple leur a dit qu'un téléphone commandé en ligne serait livré le 28 décembre.

La chaîne américaine d'électronique Best Buy a averti plus tôt cette semaine de la pénurie d'iPhones haut de gamme dans ses magasins pendant la période des fêtes.

M. Ives de Wedbush prévoit qu'environ 8 millions d'iPhones seront vendus pendant le week-end du Black Friday, soit une baisse par rapport aux 10 millions d'il y a un an, principalement en raison des difficultés d'approvisionnement.

Et si vous voulez faire vos achats en ligne, il a déclaré que les délais d'attente sur le site Web d'Apple atteignent maintenant 40 jours pour le nouvel iPhone 14 Pro, ce qui ne fera qu'augmenter au cours des prochaines semaines, car de plus en plus de consommateurs essaient de trouver des iPhone Pro à acheter comme cadeaux.