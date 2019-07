De nouveaux ambassadeurs saoudiens à Londres et Washington

RYAD, 4 juillet (Reuters) - Les nouveaux ambassadeurs d'Arabie saoudite à Washington et à Londres ont pris leurs fonctions après plusieurs mois de vacance, sur fond de tensions entre Ryad et ses alliés au sujet de la guerre au Yémen et de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

La princesse Rima bent Bandar ben Sultan, première ambassadrice dans l'histoire du royaume, a présenté ses lettres de créance à Washington, tandis que son frère, le prince Khaled ben Bandar ben Sultan, l'a fait à Londres, rapporte jeudi l'agence de presse d'Etat SPA.

Nommée en février, la princesse Rima succède au prince Khaled ben Salman, qui a été sévèrement mis en cause pour avoir nié la mort de Jamal Khashoggi. Le journaliste et opposant, qui tenait une chronique dans le Washington Post, a été tué le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, ce que Ryad a fini par reconnaître.

Khaled ben Salman, frère de Mohamed, l'héritier du trône qui gouverne de facto, a été nommé vice-ministre de la Défense.

La CIA et plusieurs pays occidentaux sont convaincus que l'assassinat de Khashoggi a été commandité par Mohammed ben Salman, ce que nient les autorités saoudiennes. (Stephen Kalin, Jean-Philippe Lefief pour le service français)