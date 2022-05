De nouveaux combattants ukrainiens se rendent à Mariupol, selon la Russie

L'Ukraine a ordonné à sa garnison de Marioupol de se retirer, mais l'issue finale de la bataille la plus sanglante depuis des décennies en Europe reste en suspens.

Selon le chef des séparatistes pro-russes qui contrôlent la zone, Denis Pushilin, cité par l'agence de presse locale DNA mercredi, les principaux commandants des combattants ukrainiens qui avaient fait leur dernière apparition dans l'aciérie Azovstal de la ville portuaire sont toujours à l'intérieur de l'usine.

Les responsables ukrainiens ont refusé de commenter publiquement le sort des combattants.

"L'État fait tout son possible pour mener à bien le sauvetage de nos militaires", a déclaré le porte-parole militaire Oleksandr Motuzaynik lors d'une conférence de presse. "Toute information au public pourrait mettre en danger ce processus".

L'Ukraine a confirmé la reddition de plus de 250 combattants mardi, mais n'a pas précisé combien d'autres se trouvaient à l'intérieur.

La Russie a déclaré mercredi que 694 autres combattants s'étaient rendus, portant le nombre total à 959. Son ministère de la défense a publié des vidéos de ce qu'il a dit être des combattants ukrainiens recevant un traitement hospitalier après s'être rendus à Azovstal.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, la Croix-Rouge et les Nations Unies participent aux pourparlers, a déclaré le maire de Mariupol, Vadym Boichenko, sans donner de détails.

Mariupol est la plus grande ville que la Russie a capturée jusqu'à présent et permet au président russe Vladimir Poutine de revendiquer une rare victoire dans l'invasion commencée le 24 février.

Moscou s'est concentré sur le sud-est lors de récentes offensives après s'être éloigné de Kiev où, dans un nouveau signe de normalisation, les États-Unis ont déclaré avoir repris les activités de leur ambassade mercredi.

"Le peuple ukrainien... a défendu sa patrie face à l'invasion inadmissible de la Russie et, en conséquence, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Un petit nombre de diplomates reviendront dans un premier temps pour doter la mission en personnel, mais les opérations consulaires ne reprendront pas immédiatement, a déclaré le porte-parole de l'ambassade, Daniel Langenkamp.

Le Canada, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont également repris récemment les activités de leur ambassade.

La résistance ukrainienne se poursuit dans le territoire occupé par la Russie. Dans la ville méridionale de Melitopol, l'Ukraine a déclaré que ses combattants, à l'aide d'un engin explosif, ont fait exploser un train blindé transportant des troupes russes.

Reuters n'a pas pu vérifier les détails de manière indépendante. Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Moscou affirme être engagé dans une "opération militaire spéciale" pour démilitariser et "dénazifier" son voisin. L'Occident et Kiev qualifient cela de faux prétexte pour une invasion.

CANDIDATURE À L'OTAN

La Finlande et la Suède ont officiellement demandé leur adhésion à l'OTAN mercredi, une décision prise dans le sillage de l'invasion ukrainienne et du type même d'expansion que Poutine a invoqué comme raison pour attaquer l'Ukraine.

L'ambassadrice américaine auprès de l'OTAN, Julianne Smith, a appelé à un processus d'adhésion accéléré qui pourrait être "fait en quelques mois", mais la Turquie, membre de l'OTAN, a déclaré que son approbation dépendait du retour des "terroristes", à savoir les militants kurdes et les disciples de Fethullah Gulen.

La Finlande et la Suède étaient toutes deux militairement non-alignées tout au long de la guerre froide.

Bien que la Russie ait menacé de riposter à ces projets, M. Poutine a déclaré lundi que leur adhésion à l'OTAN ne serait pas un problème, à moins que l'alliance n'y envoie davantage de troupes ou d'armes.

La Russie pourrait toutefois couper les livraisons de gaz à la Finlande cette semaine, a déclaré le fournisseur d'énergie public finlandais Gasum.

La Commission européenne a annoncé un plan de 210 milliards d'euros (220 milliards de dollars) pour que l'Europe cesse de dépendre du pétrole, du gaz et du charbon russes d'ici 2027.

Pendant ce temps, Google est devenue la dernière grande entreprise occidentale à se retirer de la Russie, déclarant que son unité locale avait déposé le bilan et avait été forcée de cesser ses activités après la saisie de ses comptes bancaires.

ATTENTES DE DONBAS

Sur le front des combats, les forces russes ont poursuivi leur offensive principale, tentant de capturer davantage de territoires dans la région orientale de Donbas, que Moscou revendique au nom des séparatistes.

La prise de Mariupol, le principal port du Donbas, a donné à Moscou le contrôle total de la mer d'Azov et une bande de territoire ininterrompue à travers l'est et le sud de l'Ukraine.

Le gouverneur de la région de Louhansk, qui fait partie du Donbas, a déclaré qu'il y avait eu un certain nombre d'attaques dans cette région.

"La plupart des bombardements d'aujourd'hui ont eu lieu à Severodonetsk et dans les villages voisins... Les Russes tentent toujours de couper la "route de la vie" à travers le centre de la région de Luhansk, reliant Lysychansk et Bakhmut", a écrit Serhity Gaidai sur Telegram.

(1 $ = 0,9550 euros)