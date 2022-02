De nouveaux essais nucléaires et balistiques nord-coréens déclencheraient une crise-Moon

SEOUL, 10 février (Reuters) - La péninsule coréenne se trouverait "instantanément" plongée dans une nouvelle crise si la Corée du Nord décidait de reprendre ses tests de missiles intercontinentaux ou d'armes nucléaires, a déclaré cette semaine le président sud-coréen Moon Jae-in.

Pyongyang a procédé depuis le début de l'année à de multiples tirs de missiles, sur fond de volonté du numéro un nord-coréen Kim Jong-un de renforcer les capacités militaires du pays alors que les discussions avec les Etats-Unis sont au point mort.

"Si la série de tirs de missiles nord-coréens mène à l'abandon du moratoire sur les essais de missiles à longue portée, la péninsule coréenne pourrait instantanément retomber dans l'état de crise auquel nous avons été confrontés il y a cinq ans", a déclaré Moon Jae-in dans une interview dont la publication est prévue jeudi.

"Prévenir une telle crise par le dialogue et la diplomatie sera la tâche que les dirigeants des pays concernés doivent accomplir ensemble", a-t-il ajouté.

Moon Jae-in s'est inquiété des essais nord-coréens à l'approche de l'élection présidentielle sud-coréenne du 9 mars.

Le président sud-coréen a reconnu qu'il était peu probable qu'un sommet visant à engager des discussions sur un traité de paix pour la guerre de Corée de 1950-53 soit organisé avant la fin de son mandat.

Il a toutefois déclaré que les Etats-Unis et la Corée du Sud s'étaient entendus sur le texte de la déclaration et qu'un sommet réunissant le président américain Joe Biden et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un n'était "qu'une question de temps" si toutes les parties souhaitaient éviter une nouvelle crise. (Reportage Josh Smith; version française Camille Raynaud)