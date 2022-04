De nouveaux mécanismes sont nécessaires pour faire face au stress de la dette alors que les pays pauvres sont frappés par la flambée des prix -FMI

"La guerre en Ukraine ajoute des risques à des niveaux sans précédent d'emprunts publics, tandis que la pandémie continue de grever les budgets de nombreux gouvernements", ont écrit Vitor Gaspar, directeur du département des affaires fiscales du Fonds monétaire international, et Ceyla Pazarbasioglu, chef de la stratégie du FMI, dans un nouveau blog.

"Avec des risques de dette souveraine élevés et des contraintes financières de nouveau au centre des préoccupations politiques, une approche coopérative mondiale est nécessaire pour parvenir à une résolution ordonnée des problèmes de dette et éviter des défauts inutiles."

Les flambées des prix des denrées alimentaires et de l'énergie frappent particulièrement les pays à faible revenu, qui pourraient avoir besoin de davantage de subventions et de financements hautement concessionnels. Les pays doivent entreprendre des réformes pour améliorer la transparence de la dette et renforcer les politiques de gestion de la dette afin de réduire les risques.

Environ 60 % des pays à faible revenu étaient déjà en situation de surendettement ou risquaient de l'être, selon les auteurs. La hausse des taux d'intérêt dans les grandes économies pourrait entraîner un élargissement des écarts pour les pays dont les fondamentaux sont plus faibles, ce qui rendrait les emprunts plus coûteux pour eux.

Le resserrement du crédit a été exacerbé par la baisse des prêts à l'étranger de la Chine, qui est aux prises avec des problèmes de solvabilité dans le secteur immobilier, des blocages COVID-19 et des problèmes avec les prêts existants aux pays en développement, ont-ils dit.

Les mesures prises par les grandes économies sont insuffisantes, ont-ils ajouté, notant qu'un gel des paiements de la dette bilatérale officielle adopté au début de la pandémie a pris fin et qu'aucune restructuration n'a été convenue dans un cadre établi par le Groupe des 20 nations industrialisées.

Des options étaient nécessaires pour un plus large éventail de pays, qui ne sont pas encore éligibles à l'allègement de la dette.

"S'enliser amplifiera les coûts et les risques pour les débiteurs, les créanciers et, plus largement, la stabilité et la prospérité mondiales", ont-ils écrit. "En fin de compte, l'impact sera le plus fortement ressenti par les ménages qui peuvent le moins se le permettre."