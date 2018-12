De nouveaux produits ukrainiens interdits à la vente en Russie

MOSCOU, 29 décembre (Reuters) - La Russie a rallongé samedi la liste des produits ukrainiens interdits à la vente en représailles aux sanctions économiques édictées par Kiev contre Moscou.

Selon le ministère russe de l'Economie, la valeur des importations ukrainiennes interdites en Russie est désormais estimée à environ 510 millions de dollars pour 2018 (445 millions d'euros).

Les relations entre l'Ukraine et la Russie sont au plus bas depuis l'annexion de la Crimée ukrainienne par Moscou en 2014 et le déclenchement d'une insurrection pro-russe dans le Donbass, une région de l'Est ukrainien.

Depuis, la Russie a interdit les importations de bière, de vodka, de jus de fruits, de papier peint et de confiserie en provenance d'Ukraine.

Moscou a déclaré samedi que 18 produits supplémentaires ne pourraient plus entrer en Russie et que les produits concernés étaient des produits industriels et alimentaires.

L'Ukraine a déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour contester les restrictions commerciales appliquées par la Russie à ses boissons et à ses sucreries. (Andrey Kuzmin et Darya Korsunskaya; Danielle Rouquié pour le service français)