Les entrées de commandes dans le secteur allemand de la construction ont chuté de 7,4 % en novembre par rapport à octobre, selon des données publiées jeudi. Il s'agit du dernier mauvais signe en date pour le secteur immobilier du pays, en proie à la pire crise qu'il ait connue depuis des décennies.

Les données de l'office allemand des statistiques pour la fin de l'année dernière ont ouvert la voie aux prévisions des économistes pour une année 2024 difficile et aux avertissements renforcés des régulateurs sur la santé du secteur de l'immobilier cette semaine.

La baisse de 7,4 %, corrigée des effets calendaires et saisonniers, est à comparer à une chute de 2,7 % pour le mois de 2022.

Pendant des années, le secteur de l'immobilier en Allemagne et ailleurs en Europe a connu un essor considérable en raison de la faiblesse des taux d'intérêt et de la vigueur de la demande. Mais une hausse rapide des taux et des coûts a mis fin à cet essor, poussant certains promoteurs à l'insolvabilité en raison de l'assèchement des financements bancaires et du gel des transactions.

La construction résidentielle a baissé de 7,2 % au cours du mois, selon les données, ce qui constitue une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, qui n'a pas atteint son objectif de construire 400 000 appartements par an.

En réaction à ces données, Felix Pakleppa, directeur général de l'association industrielle ZDB qui représente 35 000 entreprises de construction, a qualifié la construction résidentielle d'"enfant à problèmes" du secteur de la construction.