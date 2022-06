De nouvelles hausses des taux de la Fed sont prévues, même si les gains d'emplois sont modérés.

Un rapport du département du travail publié tôt vendredi a montré que les employeurs américains ont créé en moyenne 400 000 emplois chaque mois depuis mars, ce qui représente une baisse par rapport au rythme moyen de près de 600 000 emplois par mois entre janvier 2021 et février de cette année.

Bien qu'il s'agisse encore d'une forte progression par rapport aux normes historiques, c'est un ralentissement que la Fed a des raisons de saluer, car elle tente de resserrer la politique monétaire assez rapidement pour faire baisser l'inflation, mais pas au point de déclencher quelque chose de super mauvais.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que le ralentissement de la progression de l'emploi en mai était "une bonne chose".

"Nous voulons voir une certaine modération à la fois dans l'activité de la croissance et sur le marché du travail pour refroidir un peu les choses", a déclaré Mme Mester dans une interview à CNBC. "Il est trop tôt pour dire que cela va changer nos perspectives, ou mes perspectives, en matière de politique : Le problème n° 1 de l'économie reste une inflation très très élevée."

Mme Mester a déclaré qu'à moins qu'elle ne voie des preuves "convaincantes" d'une baisse de l'inflation - qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans et qui a plus que triplé l'objectif de 2 % de la Fed - elle soutiendra probablement une autre augmentation de 50 points de base en septembre.

Le président Joe Biden a salué les nouvelles données comme un signe que l'économie tient bon tout en se rapprochant de ce que l'on espère être un rythme de croissance de l'emploi plus durable.

"Nous ne sommes pas susceptibles de voir le genre de rapports sur l'emploi à grand spectacle mois après mois comme nous l'avons eu au cours de l'année dernière. Mais c'est une bonne chose. C'est le signe d'une économie saine", a déclaré M. Biden.

De nombreux économistes s'attendaient à un ralentissement encore plus marqué, alors que les entreprises technologiques annonçaient des licenciements ou des gels d'embauche dans un contexte de chute des cours boursiers des sociétés, et en supposant que les consommateurs commenceraient à réduire leurs dépenses compte tenu de l'inflation élevée et de la hausse des factures alimentaires et énergétiques.

"La croissance de la masse salariale s'est ralentie ce printemps, mais les rumeurs de récession imminente ne sont rien d'autre que de l'alarmisme", a écrit Gregory Daco, économiste en chef d'EY-Parthenon, en notant que les États-Unis sont maintenant à moins d'un million d'emplois du niveau record de la masse salariale non agricole atteint juste avant le début de la pandémie de coronavirus. "Les preuves anecdotiques de gels d'embauche et de licenciements dans les entreprises technologiques sont trompeuses, les ouvertures d'emploi globales étant toujours proches des records et les licenciements à des niveaux bas record."

Le rythme annuel de la croissance des salaires a légèrement ralenti et la population active a augmenté de 330 000 travailleurs supplémentaires, deux évolutions que les décideurs de la Fed espèrent voir se poursuivre.

Le rapport de mai sur l'emploi est l'une des dernières données importantes que les responsables de la Fed prendront en compte lors de la prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market les 14 et 15 juin, au cours de laquelle ils devraient augmenter le taux des fonds fédéraux d'un demi-point de pourcentage, pour atteindre une fourchette cible comprise entre 1,25 % et 1,5 %.

En l'absence d'un choc majeur, les décideurs devraient approuver une autre augmentation d'un demi-point de pourcentage en juillet.

Et jeudi, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré qu'il était "très difficile de voir" un argument en faveur d'une pause dans les hausses de taux en septembre, bien que les décideurs puissent choisir de ralentir le rythme des hausses à un quart de point par réunion si l'inflation commence à diminuer.

Le rythme de la croissance annuelle des gains horaires moyens a chuté depuis maintenant trois mois, passant de 5,6 % en mars à 5,2 % en mai, mais ce chiffre est supérieur à ce que les responsables de la Fed estiment être compatible avec un taux d'inflation de 2 %, même en tenant compte des gains de productivité.

"Il faudra un ralentissement... vers un taux plus proche de 4 % avant que la Fed puisse prétendre qu'elle fait des progrès significatifs", a déclaré Michael Pearce, économiste américain principal chez Capital Economics.

Le comportement du marché de l'emploi américain est essentiel à l'espoir de la Fed de sortir l'économie de l'épisode actuel d'inflation élevée sans augmentation significative du taux de chômage.

En mai, l'embauche s'est poursuivie dans tous les secteurs, certains dépassant désormais largement leur niveau d'emploi d'avant la pandémie, et même les entreprises du secteur des loisirs et de l'hôtellerie remontant progressivement à mesure que les dépenses se déplacent vers les voyages, les divertissements et autres services en personne.

Les données de la société de gestion du temps UKG ont montré un ralentissement de l'activité horaire pendant 10 des 11 dernières semaines, les données sur les travailleurs individuels suggérant qu'une partie de ce ralentissement est due au fait que les travailleurs postés stressés ont été soulagés des demandes d'heures supplémentaires de l'année dernière, a déclaré Dave Gilbertson, vice-président de UKG.

C'est le genre de tendance en développement, a-t-il dit, qui pourrait produire ce que la Fed dit vouloir - un refroidissement progressif du marché du travail qui commence à réduire le nombre massif de postes vacants sans provoquer de licenciements importants.

"Nous n'assistons pas à une chute brutale. Nous observons une légère baisse au cours de chacun des trois derniers mois... Si les entreprises font travailler les travailleurs horaires un peu moins souvent au cours de chacun des trois derniers mois, cela ressemble à la phase initiale d'un atterrissage en douceur sur les marchés du travail", a-t-il déclaré.