La pluie devrait reprendre dans le sud de la Californie mercredi, faisant peser une nouvelle menace de coulées de boue et d'inondations sur une région saturée par les précipitations record de ces derniers jours.

Jusqu'à 2,54 cm de pluie sont prévus dans la région de Los Angeles au cours de l'après-midi et de la soirée, alors que la tempête atmosphérique qui a détrempé le sud de la Californie se déplace vers l'est en direction du sud-ouest désertique, a indiqué le National Weather Service (NWS).

Il a émis des avertissements et des avis d'inondation pour certaines parties de la Californie du Sud.

Plusieurs jours de pluies diluviennes ont déjà déclenché 475 coulées de boue et renversé près de 400 arbres, laissant un chemin de destruction boueux à travers la deuxième ville la plus peuplée du pays.

Kristin Crowley, chef des pompiers de L.A., a déclaré mardi qu'au moins trois douzaines de bâtiments devaient être inspectés en raison des dégâts causés par les coulées de boue et de l'effondrement des pentes des collines. Sept d'entre eux ont été déclarés dangereux pour l'occupation.

Selon les météorologues, cet assaut de pluie et de neige restera comme l'une des tempêtes les plus humides à frapper le sud de la Californie depuis plus de 150 ans.

Le sol est tellement saturé dans la région de Los Angeles que même une petite quantité de pluie mercredi pourrait provoquer de nouvelles coulées de boue destructrices, ont averti les prévisionnistes.

Selon le site Poweroutage.us, quelque 68 000 foyers et entreprises californiens étaient toujours privés d'électricité mercredi.

La dernière tempête atmosphérique, un vaste courant d'humidité dense transporté par l'air depuis l'océan Pacifique, a débuté en Californie avec des pluies abondantes, des chutes de neige et des vents puissants dans le nord et le centre de la Californie samedi, avant de s'étendre au sud de la Californie dimanche.

Au moins trois personnes ont été tuées lorsque le vent a renversé des arbres dimanche dans les comtés de Sacramento, Santa Cruz et Sutter, selon les autorités.

Les conditions météorologiques ont entravé les tentatives faites mardi soir à l'est de San Diego pour localiser un hélicoptère du corps des Marines américain porté disparu avec cinq membres d'équipage à son bord. Le bureau du shérif du comté de San Diego a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure d'atteindre la zone avec son propre hélicoptère en raison du mauvais temps.