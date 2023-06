Les États-Unis ont émis de nouvelles sanctions liées à l'Iran vendredi, visant la société de technologie Arvan Cloud, deux employés et une société affiliée pour leur rôle dans l'aide apportée par Téhéran à la censure de l'Internet dans le pays, a déclaré le département du Trésor.

Arvan Cloud entretient des relations étroites avec les services de renseignement iraniens et ses dirigeants ont des liens avec de hauts responsables du gouvernement iranien, a indiqué le département.

"Le gouvernement iranien a régulièrement eu recours aux restrictions et à la limitation de la vitesse d'Internet pour supprimer la dissidence, surveiller et punir les Iraniens qui exercent leur liberté d'expression et de réunion en ligne et hors ligne", précise le communiqué.

Les personnes visées sont Pouya Pirhosseinloo et Farhad Fatemi, cofondateurs d'Arvan Cloud.

Les sanctions visent également ArvanCloud Global Technologies L.L.C., une société affiliée basée aux Émirats arabes unis.