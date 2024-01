Alors que Kim Jeoung-hee se blottissait dans un abri antiatomique sur l'île sud-coréenne de Yeonpyeong, effrayée et désorientée avec environ 250 autres personnes, les souvenirs de la journée de 2010 où les troupes nord-coréennes ont bombardé près de leurs maisons ont afflué.

Les autorités leur ont demandé de se mettre à l'abri vendredi, alors que les tensions entre le Nord et le Sud s'intensifiaient à nouveau. Cette fois, personne n'a tiré d'obus sur cette petite parcelle de terre située juste au sud de la frontière maritime contestée entre les deux Corées.

Mais l'alarme a rappelé à quel point Yeonpyeong reste vulnérable, plus de 13 ans après le bombardement qui y a tué deux soldats et deux civils, et qui a fait un nombre non confirmé de victimes nord-coréennes après que la Corée du Sud a riposté.

"Chaque fois que j'entends une détonation, j'ai peur", a déclaré Kim à Reuters lundi, debout dans le même abri antiatomique, un bunker enterré dans une colline avec des toilettes, une petite cuisine et des couvertures à l'intérieur. "Tout le monde vit ce cauchemar.

La peur de vendredi est survenue après que la Corée du Nord a tiré plus de 200 obus à quelques kilomètres de l'île, et plus encore au cours du week-end, dans le cadre de ce qu'elle a décrit comme des exercices d'artillerie. Le Sud a réagi vendredi en procédant à ses propres exercices de tir réel.

Les actions correspondantes ont marqué une nouvelle escalade entre les rivaux. En novembre, la Corée du Nord a déclaré qu'elle déploierait des forces armées plus puissantes et de nouvelles armes à sa frontière avec le Sud, un jour après que Séoul a suspendu une partie de l'accord militaire de 2018 en signe de protestation contre le lancement par Pyongyang d'un satellite espion.

La rupture de l'accord de 2018 a fait craindre à de nombreux habitants de Yeonpyeong qu'ils ne se retrouvent à nouveau dans la ligne de mire.

Kim a déclaré que lui et d'autres dirigeants de l'île ont rencontré des responsables militaires sud-coréens plus tôt lundi pour faire part de leurs préoccupations concernant l'alarme de vendredi, y compris ce qu'il a dit être un manque de clarté et de communication. Ils ont également demandé à l'armée de les aider à fournir de la nourriture à l'avenir, après que les enfants et les personnes âgées ont dû passer jusqu'à quatre heures sous terre.

"Compte tenu de ce qui s'est passé il y a 14 ans, cette situation n'aurait pas dû être traitée de cette manière", a déclaré M. Kim. "S'il y a une véritable urgence, les habitants méritent de savoir ce qui se passe réellement.

Le service de ferry a également été suspendu ce jour-là, ce qui a eu pour effet de piéger les habitants de l'île, a expliqué M. Kim. "Tout le monde ici a été pris en otage", a-t-il déclaré.

DISPARITION DE CHALUTIERS CHINOIS

Le ministère sud-coréen de la défense a reconnu qu'il n'avait pas envoyé d'avis aux habitants de l'île lorsque la Corée du Nord a commencé à tirer vendredi, mais il a expliqué que cela était dû au fait que les exercices se déroulaient à une certaine distance.

Le ministère a indiqué qu'il avait demandé aux autorités locales d'envoyer une alerte plus tard, après avoir lancé ses propres exercices, car il craignait que la Corée du Nord ne réagisse.

"À l'avenir, nos forces armées continueront d'examiner strictement les questions liées à la sécurité publique et de collaborer avec les autorités locales concernées", a déclaré un porte-parole à l'agence Reuters.

Lundi, de nombreux passagers du ferry qui fait la navette deux fois par jour vers l'île étaient de jeunes marines sud-coréens en uniforme, somnolant ou écoutant de la musique à côté de sacs à dos camouflés.

Environ 30 % des quelque 2 000 habitants recensés de l'île sont des militaires.

Au large de la côte, on pouvait apercevoir un navire de la marine sud-coréenne et des marines patrouillaient dans les rues.

Les chalutiers chinois qui fréquentent souvent les eaux voisines ont brillé par leur absence jusqu'à présent en janvier, ce qui constitue un motif d'inquiétude supplémentaire, car ces navires disparaissent souvent lorsque les tensions augmentent, a déclaré un responsable des garde-côtes à l'agence Reuters.

"Cette fois encore, ils restent apparemment à l'écart", a déclaré ce responsable qui a demandé à ne pas être nommé car il n'est pas autorisé à parler aux médias. "Il est probable que la Corée du Nord leur ait déjà donné un avertissement.

M. Kim a déclaré que ses compatriotes et lui-même scrutaient l'horizon, attendant le retour des flottes chinoises et l'apaisement des tensions qui pourrait en résulter.

"Nous regardons les bateaux de pêche chinois et nous nous sentons plus à l'aise", a-t-il déclaré.