De pari raté en pari raté, la probabilité d'un Brexit dur a augmenté, observe DWS

Stefan Kreuzkamp, CIO de DWS, livre ses premières analyses sur le Brexit après le lourd échec de Theresa May face au parlement britannique. Pour lui, malheureusement, tout est possible : de nouvelles élections, une prolongation de l'échéance de l'article 50 ou même un second référendum. Comme beaucoup de ses pairs, la société de gestion continue d'espérer une sortie ordonnée du Royaume-Uni de l'UE. Mais le chemin pour y arriver reste flou, et en tout cas pavé de nombreux obstacles.Stefan Kreuzkamp reconnaît également que la probabilité d'un Brexit dur a augmenté. Même si la majorité des députés britanniques affirment vouloir l'éviter, toute la mise en place du Brexit continue d'être fortement guidée par les intérêts du parti."Il est important de se souvenir que tout a commencé par un pari raté sous David Cameron, alors pourquoi cela ne finirait-il pas comme ça ? Le comportement des politiciens britanniques à ce jour n'a certainement pas réduit nos préoccupations à cet égard", conclut le CIO de DWS.