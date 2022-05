De plus d'une façon, Powell de la Fed a montré sa stratégie cette semaine

Mais le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a proposé cette semaine son exposé le plus détaillé à ce jour sur la stratégie à adopter pour faire face à un choc inflationniste générationnel tout en évitant toute hausse significative du chômage.

Il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner, soit dans le sens d'un problème d'inflation encore plus important, soit dans le sens d'une économie qui commence à plier de manière inattendue.

La Fed de Powell essaie de couvrir les deux possibilités.

Voici comment :

PLIER NE PAS ROMPRE

Mercredi, lors d'une conférence de presse, M. Powell a déclaré, sans grande ambiguïté, que si la Fed n'hésiterait pas à relever les taux d'intérêt aussi haut que nécessaire pour juguler l'inflation, les décideurs n'étaient pas prêts à administrer un traitement de choc, tel qu'une hausse des taux de trois quarts de point.

Ses commentaires sont intervenus après que la Fed a annoncé qu'elle allait augmenter son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage et commencer le mois prochain à réduire son bilan.

Certains analystes ont estimé que Powell est passé involontairement pour un "dovish" en faisant cela, et les investisseurs, après avoir hésité un peu, restent convaincus que la Fed devra agir plus rapidement.

Mais il y a une autre possibilité.

"Je ne pense pas que ce soit un lapsus", a déclaré l'ancien chef de la politique monétaire de la Fed, Bill English, actuellement professeur à la Yale School of Management. "Ils ne veulent pas être une source d'incertitude, alors ils avancent doucement. Soixante-quinze (points de base) auraient pu secouer les choses".

LIRE LES LIPS

Powell a été inhabituellement explicite en signalant la probabilité de hausses de taux d'un demi-point lors des deux prochaines réunions de la Fed.

L'orientation prospective de la Fed est plus traditionnellement faite avec des modificateurs comme "graduel" que les investisseurs traduisent en un rythme attendu de hausses de taux.

Powell semble plutôt prêt à dire simplement ce qui est susceptible de se produire. Sa conférence de presse de mercredi était le troisième exemple récent où il a effectivement fixé les résultats des réunions futures. Bien que les décisions ne soient pas définitives tant que les décideurs n'ont pas voté, Powell pourrait réaffirmer sa voix en tant que président à un moment où il souhaite que le message reste clair et simple, et ne soit pas brouillé par un débat public entre ses collègues.

"Il s'agit en quelque sorte de la politique monétaire de la vieille école", a déclaré Vincent Reinhart, ancien haut responsable de la Fed et économiste en chef chez Dreyfus et Mellon. Ce que dit Powell, c'est que "dans un environnement d'incertitude, nous ne savons pas où nous allons aboutir. Nous savons par contre dans quelle direction nous devrions aller, et plus nous le ferons, plus nous nous rapprocherons de là où nous devrions être, et je vous le ferai savoir à ce moment-là."

"NEUTRE" EST UNE GRANDE TENTE

Les responsables de la Fed affirment qu'ils augmenteront "rapidement" le taux des fonds fédéraux pour atteindre un niveau "neutre", un niveau qui, en théorie, n'encouragera pas les ménages et les entreprises à emprunter et à dépenser, mais ne les découragera pas non plus.

Mais il s'agit d'un concept flou qui peut varier au fil du temps.

Mercredi, M. Powell a précisé que l'objectif est d'atteindre "le large éventail des niveaux plausibles de neutralité", que les responsables situent entre 2 et 3 % pour le taux cible des fonds fédéraux.

En passant à des hausses de taux d'un demi-point au lieu d'un quart de point, le taux des fonds fédéraux se situera désormais à l'extrémité inférieure de cette fourchette en juillet, un fait qui plaît aux responsables qui souhaitent que la politique monétaire soit "en avance", c'est-à-dire qu'elle soit resserrée plus rapidement. Cela laisse également la possibilité à la Fed d'évaluer au cours des deux prochains mois le comportement de l'inflation et de l'économie, puis de modifier le rythme des hausses de taux si nécessaire - un fait qui plaît à ceux qui craignent de déclencher une récession.

Autant qu'un concept économique, l'objectif de neutralité - tel que Powell l'a défini - permet aux décideurs politiques de tous horizons de rester sur la même longueur d'onde sans les engager à un rythme de hausse des taux ou à une destination finale.

TUER LES OUVERTURES DE POSTES, PAS LES EMPLOIS

Parmi les nombreux aspects inhabituels de la réouverture de l'économie après la pandémie figure le nombre élevé d'ouvertures de postes par rapport au nombre de personnes à la recherche d'un emploi, avec près de deux postes vacants pour chaque chômeur.

Mesuré différemment, les économistes de Goldman Sachs notent que le nombre total d'emplois plus les ouvertures est environ 5,6 millions de plus que la population active totale, un écart énorme qui suggère que quelque chose ne tourne pas rond. Il a rendu difficile pour les entreprises d'embaucher et a peut-être commencé à ajouter à l'inflation par le biais de salaires plus élevés.

L'espoir de la Fed est que les comptes soient rendus non pas par une augmentation réelle du chômage - un résultat courant lorsque la politique monétaire se resserre rapidement - mais en amenant les entreprises à réduire leurs plans d'embauche, la demande diminuant sous l'influence de taux d'intérêt plus élevés.

Mercredi, Powell n'a pas voulu dire ce qu'il vise. Mais dans les années qui ont précédé la pandémie, lorsque le rapport entre les postes vacants et les chômeurs était de 1,2 pour 1, les emplois et les salaires augmentaient à un rythme durable, et l'inflation était proche de l'objectif de 2 % de la Fed.

ILS POURRAIENT ENCORE SE TROMPER

Powell, autant qu'à tout autre moment de la pandémie, a essayé de faire une vertu de l'incertitude, et de reconnaître ce que la Fed ne sait pas et ce qu'elle ne peut pas contrôler. Mercredi, il a fait état de certains signes indiquant que l'inflation pourrait atteindre un pic, mais aussi que "d'autres surprises pourraient être à venir". Il a déclaré que la psychologie inflationniste ne s'installe pas, mais a ouvert sa conférence de presse par un appel au "public américain" sur son engagement à ralentir les prix, comme pour aider à garder cette psychologie en échec.

Le sous-texte : Soyez prêt à tout.