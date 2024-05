Les courses de chiens, qui permettent à des personnes et à leurs chiens de franchir en tandem des obstacles tout-terrain, sont de plus en plus populaires en Chine, à mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie et les adeptes d'un mode de vie actif prennent de l'essor.

"À l'origine, je n'allais à la salle de sport et je courais que pour perdre du poids", explique Hong Feiwen, l'un des nombreux participants qui considèrent ces courses non seulement comme une activité récréative, mais aussi comme un moyen de renforcer les liens avec leurs compagnons à quatre pattes.

"Mais après avoir eu un chien, mon chien et l'exercice sont devenus des éléments incontournables de ma vie", ajoute Hong, après que lui et son border collie Yaoyao ont sauté à travers des pneus et rampé sous un filet lors d'un événement organisé le mois dernier dans la banlieue de Shanghai.

Selon les estimations officielles, le marché chinois des sports de plein air devrait atteindre une valeur de 241 milliards de yuans (33 milliards de dollars) d'ici 2025, tandis que le marché de la consommation d'animaux de compagnie connaîtra une croissance annuelle de 3,2 % en 2023 pour atteindre 279,3 milliards de yuans, selon les médias d'État.

Avec des dépenses de consommation tièdes dans un contexte d'incertitude macroéconomique générale et un long ralentissement du secteur immobilier, les marchés des animaux de compagnie et des sports ont émergé comme des "points lumineux", a déclaré Yaling Jiang du cabinet de conseil en stratégie ApertureChina.

Les propriétaires chinois d'animaux de compagnie sont certainement à la recherche d'opportunités pour continuer à dépenser pour leurs animaux, car beaucoup d'entre eux n'ont pas de bébés, et ils considèrent donc leurs "bébés à fourrure" comme leurs propres enfants", a déclaré M. Jiang.

Près de 80 % des propriétaires chinois d'animaux de compagnie ont maintenu ou augmenté leurs dépenses dans ce domaine après la pandémie de COVID-19, selon un rapport d'UBS Evidence Lab publié l'année dernière.

Chen Yi est le fondateur de LetsDog, qui organise chaque mois des courses de chiens attirant plus de 100 participants.

Leur popularité croissante a incité LetsDog à organiser des courses encore plus spécialisées pour des races de chiens populaires, comme les samoyèdes et les corgis, a-t-elle déclaré.

"À l'origine, nous avions de l'expérience dans l'organisation de ce type d'événements sportifs pour les humains", explique Mme Chen.

"Mais nous pensons qu'actuellement, d'un point de vue commercial, le marché des animaux de compagnie est une meilleure et nouvelle piste de consommation... il est actuellement en plein essor." (1 $ = 7,2147 yuans chinois renminbi) (Reportage de Nicoco Chan ; Rédaction de Casey Hall et Clarence Fernandez)