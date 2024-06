Des manifestants indépendantistes ont brûlé des véhicules de police et bloqué des routes en Nouvelle-Calédonie lundi, selon les autorités de ce territoire français du Pacifique, alors que la colère a éclaté à la suite de l'extradition vers la France du leader indépendantiste emprisonné Christian Tein.

Le Haut-commissariat de France à Nouméa a déclaré que les manifestants avaient également mis le feu à la mairie de la commune de Koumac, ainsi qu'à des zones détruites à Paita.

Le conseil municipal de Dumbea a déclaré qu'un véhicule de pompiers avait été attaqué, probablement par des coups de feu, et que certaines écoles avaient été obligées de fermer en raison des manifestations, qui ont commencé en mai après que la France a voté en faveur de réformes visant à permettre à des milliers de résidents français supplémentaires qui vivent dans le territoire depuis 10 ans de voter.

Les autochtones kanaks craignent que cette réforme ne dilue leur vote et ne rende plus difficile l'adoption d'un futur référendum sur l'indépendance, tandis que Paris affirme que cette mesure est nécessaire pour améliorer la démocratie.

Daniel Goa, président de l'Union Calédonienne, le plus grand parti politique indépendantiste, a déclaré dans un communiqué qu'il était "étonné" de l'expulsion de Tein et de six autres responsables du parti dans la nuit de samedi à dimanche.

"Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'organiser davantage de manifestations pacifiques", a-t-il déclaré. Il a nié les allégations du procureur selon lesquelles M. Tein et les autres personnes étaient des partisans de la violence.

La semaine dernière, la police avait arrêté Tein, qui dirige une émanation de l'Union calédonienne appelée Cellule de coordination de l'action sur le terrain (CCAT).

La CCAT a érigé des barricades qui ont perturbé la circulation pendant des semaines. Tein avait rencontré le président français Emmanuel Macron lors d'une visite à Nouméa le mois dernier visant à résoudre l'impasse politique.

Lundi, des politiciens loyalistes français, dont Sonia Backes et Nicolas Metzdorf, ont déclaré dans un communiqué qu'un tiers des entreprises locales avaient été détruites et qu'ils avaient envoyé une lettre à Macron pour demander que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soit placé sous l'administration de l'État, car il n'était "plus apte à diriger".