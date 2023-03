DeSantis, en Floride, fait pression sur le procureur au sujet du suspect d'une fusillade mortelle.

Le bureau du gouverneur républicain a envoyé mardi une lettre au procureur de l'État d'Orlando pour demander des détails sur le casier judiciaire et criminel de Keith Moses, 19 ans. Moses est accusé d'avoir tué une fillette de 9 ans, une femme d'une vingtaine d'années et un journaliste de télévision qui couvrait l'incident à Pine Hills le 22 février. La mère de la fille et un autre journaliste ont été blessés.

Moses a été arrêté et accusé de trois chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec une arme à feu et de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré. Il est détenu en prison depuis peu après la fusillade.

"La nature choquante de ces actes horribles est déjà difficile à traiter, mais le fait que l'homme qui a été rapidement arrêté pour ces crimes a été autorisé à rester dans les rues est encore plus exaspérant", a écrit Ryan Newman, l'avocat général du gouverneur, à la procureure de l'État Monique Worrell, qui a été élue en 2020.

Le bureau de Worrell n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Lundi, elle a déclaré à un média local d'Orlando qu'il existe des limites strictes concernant les peines pour les mineurs et qu'elle était favorable à l'adoption de peines plus sévères pour les mineurs qui commettent des crimes violents.

DeSantis, dont on pense généralement qu'il envisage une campagne présidentielle en 2024, a accéléré ses efforts pour renforcer son profil national. En février, il s'est rendu à New York, Chicago et Philadelphie pour s'adresser à des groupes d'application de la loi sur des questions de justice pénale.

En août, M. DeSantis a suspendu un procureur du comté de Hillsborough qui s'était engagé à ne pas engager de poursuites pénales contre les personnes cherchant ou fournissant des avortements.

Dans la lettre de mardi, Newman a écrit que Moses était un "membre connu d'un gang" autorisé à rester dans les rues après avoir été condamné en tant que mineur pour plusieurs crimes, dont des coups et blessures aggravés, des agressions et des vols avec une arme à feu.

La lettre note que Moses a été arrêté en 2021 pour possession de cannabis, mais le bureau de Worrell n'a pas poursuivi les charges contre lui. Moses était alors en probation juvénile pour des crimes antérieurs.

"Nous devons déterminer si M. Moses a été rendu capable par des lacunes dans nos lois de condamnation qui doivent être corrigées, ou, pour être franc, par l'échec de votre bureau à administrer correctement la justice", a-t-il écrit à Worrell.

Le bureau de DeSantis cherche à obtenir du bureau de Worrell tous les documents et informations concernant Moses, le jugement de ses affaires précédentes et son long casier judiciaire.

Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, Worrell a déclaré que son bureau avait décidé de ne pas engager de poursuites dans l'affaire 2021 parce que les procureurs ne pouvaient pas prouver que Moses et deux autres personnes étaient en possession de 4,6 grammes de marijuana.

"Lorsque vous avez une quantité aussi faible, le Florida Department of Law Enforcement ne teste pas la substance, et cela signifie que le State Attorney's Office ne peut pas prouver l'affaire", a déclaré Worrell, selon un rapport de Florida Voice, un organe de presse de l'État.