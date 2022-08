DeSantis fera campagne pour les candidats soutenus par Trump dans les États clés.

M. DeSantis, qui brigue actuellement un nouveau mandat en Floride, prendra la parole lors de rassemblements "Unite and Win" au nom de candidats au Congrès et au poste de gouverneur en Arizona, au Nouveau-Mexique, en Ohio et en Pennsylvanie les 14 et 19 août, a déclaré lundi sa campagne et l'organisateur du rassemblement, Turning Point Action.

"C'est une figure politique extrêmement populaire et je pense qu'il peut vraiment faire la différence pour certains de ces candidats", a déclaré Andrew Kolvet, un porte-parole de Turning Point Action, la branche politique du groupe conservateur des campus scolaires, Turning Point USA.

La campagne de DeSantis a refusé de commenter son programme. Mais l'accent qu'il met sur les candidats soutenus par Trump est en désaccord avec l'ancien vice-président Mike Pence, un autre prétendant républicain potentiel pour 2024 qui a soutenu des candidats opposés par Trump dans les primaires républicaines cette année.

"C'est le genre de choses que les gens font lorsqu'ils essaient de se construire un profil plus national en vue d'envisager des courses qui ont une importance nationale", a déclaré Kevin Wagner, professeur de sciences politiques à la Florida Atlantic University.

"C'est aussi le genre de choses que l'on voit parfois les candidats faire pour soutenir d'autres candidats qu'ils aiment bien", a-t-il ajouté.

Le programme des rassemblements du gouverneur de Floride se concentre sur les candidats soutenus par Trump qui ont remporté les élections primaires de leur parti mais qui ont eu du mal à prendre le dessus sur leurs rivaux démocrates avant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

DeSantis se présentera au nom des candidats républicains au Sénat américain, Blake Masters et J.D. Vance, ainsi que des candidats républicains au poste de gouverneur, Kari Lake en Arizona et Doug Mastriano en Pennsylvanie, qui sont tous en retard sur leurs rivaux démocrates dans les sondages trois mois avant les élections de novembre.

DeSantis doit également se joindre à un rassemblement au Nouveau-Mexique pour le candidat républicain au poste de gouverneur, Mark Ronchetti, et la députée sortante de la Chambre des représentants, Yvette Herrell, qui sont au coude à coude avec leurs adversaires démocrates.

"Le gouverneur DeSantis est cette figure politique unique qui a la capacité de séduire les indépendants et de rallier des soutiens en marge. Ces courses vont être gagnées par 1, 2, 3 pour cent. Son attrait est suffisamment fort pour qu'il puisse tenir ses promesses", a déclaré M. Kolvet.

Trump, qui reste la figure dominante du parti républicain, a passé des mois à soutenir activement les candidats qu'il a soutenus dans plusieurs États pendant la saison des primaires. Son sceau d'approbation pourrait s'avérer être un handicap auprès des électeurs indépendants lors de l'élection générale.

Mais tandis qu'il flirte avec ses partisans au sujet de sa propre course à la présidence en 2024, sa position au sein du parti républicain s'est aussi légèrement affaiblie, à la suite des audiences du Congrès sur l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par ses partisans.

Un tiers des répondants républicains à un sondage Reuters/Ipsos du mois dernier ont déclaré qu'ils pensaient que Trump ne devrait pas se représenter à la présidence en 2024.