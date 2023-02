Débâcle Adani: le régulateur boursier indien veut rassurer les investisseurs

Bombay (awp/afp) - Le régulateur boursier indien a assuré samedi que les marchés étaient stables et à l'abri de nouvelles perturbations, après la phénoménale déroute boursière cette semaine de l'empire du magnat indien Gautam Adani.

La capitalisation boursière combinée des entreprises du groupe Adani a chuté de plus de 120 milliards de dollars - près de la moitié de la valeur du conglomérat - depuis la publication par la société d'investissements américaine Hindenburg Research, la semaine dernière, d'un rapport l'accusant de fraude comptable.

Le rapport accuse Gautam Adani de "manipulation éhontée des actions" et de "fraude comptable sur plusieurs décennies". Il évoque aussi un "vaste labyrinthe d'entités fictives offshore" gérées par le frère de Gautam Adani, Vinod, dans des paradis fiscaux tels que l'île Maurice, Chypre et plusieurs îles des Caraïbes, ainsi que l'"indulgence du gouvernement" pendant des décennies et le silence de nombre d'observateurs "par crainte de représailles".

Le régulateur boursier indien, le SEBI (Securities and Exchange Board of India), a déclaré dans un communiqué que le marché financier indien avait "démontré sa stabilité persistante et continue de fonctionner de façon transparente, équitable et efficace".

Il a ajouté avoir "mis en place une série de mesures de surveillance bien définies, à disposition du public", pour faire face à la volatilité excessive de certains titres, sans citer le groupe Adani.

Le conglomérat a rejeté les accusations du rapport Hindenburg, qui ne sont "rien d'autre que mensonge", et dénoncé une attaque "malicieusement malveillante" contre sa réputation dans un communiqué de 413 pages.

Hindenburg a répondu que le groupe se contentait de "fanfaronnades et menaces" plutôt que de se confronter aux problèmes soulevés par le rapport.

"Si Adani est sérieux, il devrait également déposer une plainte aux États-Unis", a déclaré la société américaine dans un communiqué. "Nous avons une longue liste de documents que nous exigerons" lors du processus judiciaire.

Fondateur du groupe, Gautam Shantilal Adani, 60 ans, proche du Premier ministre indien Narendra Modi, est passé de troisième à dix-septième homme le plus riche du monde en une semaine, selon le classement Forbes en temps réel des plus grandes fortunes.

L'empire Adani possède des activités allant des mines de charbon en Australie aux plus grands ports de l'Inde et la capitalisation de ses sept sociétés cotées dépassait les 218 milliards de dollars.

Ses opérations se sont développées à tombeau ouvert ces cinq dernières années, l'action d'Adani Enterprises flambant de plus de 1.000% sur cette période.

La ministre des Finance Nirmala Sitharaman avait affirmé vendredi que les marchés indiens étaient "bien réglementés" et que la débâcle boursière du groupe n'affecterait pas la confiance des investisseurs.

Le groupe Adani a annulé mercredi soir son offre publique de suivi (FPO) de 2,5 milliards de dollars d'actions d'Adani Enterprises qui avait été sursouscrite la veille.

Cette vente était censée contribuer à réduire le niveau d'endettement préoccupant de l'entreprise et à rétablir la confiance en élargissant sa base d'actionnaires.

Selon l'agence Bloomberg, de grandes banques comme Credit Suisse et Citigroup ont cessé d'accepter les obligations Adani comme garantie collatérale pour les prêts aux clients privés, suscitant l'inquiétude quant à la manière dont le conglomérat va pouvoir lever des fonds frais.

