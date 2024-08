Debby, qui s'est affaiblie, a poursuivi sa progression vers le nord le long de la côte Est des Etats-Unis vendredi, provoquant des tornades et des pluies diluviennes qui pourraient provoquer des inondations catastrophiques du Maryland au Vermont avant que l'ancien ouragan ne s'éloigne vers la mer.

Le National Weather Service a émis des alertes aux inondations et des veilles de tornades pour une zone s'étendant de la côte de la Géorgie à la Nouvelle-Angleterre, alors que la tempête se déplaçait vers le nord-est à 35 miles (56 km) à l'heure, soit beaucoup plus rapidement qu'en début de semaine.

La tempête, qui a été rétrogradée au rang de dépression post-tropicale, était centrée sur le nord de la Virginie tôt vendredi matin.

Depuis qu'elle a touché terre en tant qu'ouragan de catégorie 1 sur la côte du golfe de Floride lundi, Debby a submergé des maisons et des routes, et a forcé des évacuations et des sauvetages dans l'eau alors qu'elle remontait lentement la côte Est.

Le National Weather Service a signalé une poignée de tornades depuis jeudi, y compris une tornade confirmée près de Marshallton, dans le Delaware. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés à la suite de cet incident.

Un peu plus tôt, une tornade a tué un homme lorsque sa maison s'est effondrée dans le comté de Wilson, dans l'est de la Caroline du Nord. Elle a endommagé au moins 10 maisons, une église et une école.

La Caroline du Nord et la Caroline du Sud ont été les plus durement touchées par les précipitations prodigieuses de Debby. On s'attend à ce que la tempête produise encore 3 à 6 pouces de pluie dans certaines parties du sud-est de la Caroline du Nord, entraînant des quantités totales maximales de 15 pouces pour la tempête.

Des précipitations supplémentaires de 1 à 3 pouces sur des parties de l'est de la Caroline du Sud apporteront des quantités totales maximales de tempête atteignant 25 pouces.

Plus au nord, environ 10 pouces de pluie devraient s'accumuler en Virginie, tandis que 2 à 4 pouces sont attendus dans certaines parties du Maryland et du Vermont avant que Debby ne soit terminée.

Dans le sillage de Debby, une vague de chaleur étouffante était prévue pour la Floride et le Grand Sud vendredi. Les températures devraient dépasser largement les 100 degrés Fahrenheit (37 C) dans toute la région.