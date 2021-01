Debiopharm lance une phase II sur un antiviral contre la Covid-19

Zurich (awp) - Le laboratoire vaudois Debiopharm a lancé en France une étude clinique ouverte de phase II sur son antiviral expérimental alisporivir, dans l'indication contre la Covid-19. Les recherches ont été confiées à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et doivent porter sur une nonantaine de patients hospitalisé à un stade précoce, précise un communiqué diffusé dimanche.

L'étude visera dans un premier temps à évaluer la réduction de la charge virale et dans un second temps à analyser l'efficacité clinique et radiologique ainsi que la sécurité et la tolérabilité de la substance, administrée parallèlement au standard thérapeutique.

Debiopharm indique avoir choisi de renoncer à tout avantage financier lié à l'utilisation de son traitement et à reverser l'intégralité des recettes à une fondation à but non lucratif dédiée à la recherche sur les maladies infectieuses.

jh/