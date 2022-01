Bourse de Paris : Début d'année en fanfare

Le variant omicron du coronavirus est en train de faire exploser le nombre de contaminations en occident. On apprend par exemple ce matin que les Etats-Unis ont enregistré 1 million de cas sur la seule journée de lundi. Le terme de tsunami, déjà utilisé en Europe, est de tous les titres de la presse américaine ce matin. Cette vague qui semble moins virulente mais beaucoup plus contagieuse que les autres est-elle le prix à payer pour tendre vers l'immunité collective ? C'est la question de la rentrée, débattue un peu partout (comme ici dans Les Echos par le professeur Alain Fischer) et qui semble à l'origine d'un certain optimisme. Cela permet aussi de justifier le solide début d'année des indices boursiers hier, du moins pour les bourses qui étaient ouvertes. Londres et Tokyo ne reprennent qu'aujourd'hui.

Une autre des caractéristiques de la séance boursière de la veille, c'est un certain goût pour l'aventure des investisseurs, notamment des particuliers. Le fameux saut vers la qualité inversé du début de l'année est en train de se mettre en place. On joue la spéculation, on joue les secteurs pulvérisés, on joue les foncières, on joue le transport aérien. Hier en France, on a vu Solocal gagner 18%, Vallourec s'adjuger 7,5% et Air France-KLM reprendre 5%. A l'inverse, les petits dossiers qualitatifs comme Esker, bien valorisés comme Dassault Systèmes ou défensifs comme Euronext et Rémy Cointreau ont perdu du terrain. La santé, via Valneva ou Eurofins, aussi. Même schéma ailleurs en Europe : on a acheté du Deutsche Lufthansa ou du TeamViewer en Allemagne, du Dufry en Suisse et de l'Anheuser-Busch Inbev en Belgique.

Faisons un crochet par Apple, qui, porté par un courant acheteur, a donc franchi hier le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation, avant de repasser en-deçà de ce niveau à la clôture. C'est la première fois qu'une entreprise pèse aussi lourd en bourse. Vous vous rappelez sans doute du battage organisé par les gens comme moi quand l'envahissant californien avait dépassé le cap des 1 000 Mds$. Puis celui des 2 000 Mds$. Ce dont on se souvient moins, c'est que ces deux jalons ont été franchis fort récemment. Celui des 1 000 en août 2018. Et celui des 2 000 en août 2020. Si le poids boursier d'Apple double tous les deux ans, les mathématiciens du marché pourraient être tentés de viser les 4 000 Mds$ en août 2022. Cette folle ascension, "insane" aurait dit mon voisin de bureau Etienne, ne semble pas très raisonnable. Pourtant Apple n'est pas le dossier le plus cher de la cote, loin de là. Il se paie quand même 32 fois les résultats 2022, mais avec un certain niveau de garanties sur les performances. C'est mieux que le PER de -162 fois de DoorDash ou même que le PER de 200 fois de Salesforce. C'est même deux fois moins qu'Hermès et 2,3 fois moins que Dassault Systèmes.

Que représentent 3 000 Mds$ ? Déjà, plus que toutes les entreprises du CAC40 réunies, dont les capitalisations cumulées atteignent 2 660 Mds$ si mes calculs matinaux sont exacts, dont 416 Mds$ pour la seule LVMH. C'est un peu plus que le PIB français et un peu moins que le PIB britannique attendus sur 2021. C'est dix fois la fortune estimée d'Elon Musk (après prise en compte du rebond de Tesla hier). Distribuer une telle valeur permettrait à chacun des habitants de la terre de récupérer 380 USD.

Sur les marchés ce matin, le moral reste bon avec des indicateurs avancés haussiers en Europe comme aux Etats-Unis. Je l'ai dit un peu plus haut, la Bourse de Tokyo démarre fort l'année, bien aidée par un yen qui recule à son plus bas niveau depuis 2017 face au billet vert. En Australie, où la Bourse de Sydney était close elle aussi hier, l'ASX gagnait près de 2% en fin de parcours. Outre la première estimation de l'inflation française de décembre publiée ce matin, l'actualité macroéconomique sera dominée par la publication de l'ISM manufacturier américain en milieu d'après-midi.

Les temps forts économiques du jour

La première estimation de l'inflation de décembre en France (8h45) précèdera les chiffres de l'emploi de décembre en Allemagne (9h55). Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier de décembre et l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes de novembre seront publiés à 16h00. L'indice PMI manufacturier Caixin chinois est repassé en zone d'expansion en décembre, à 50,9 points.

L'euro s'est un peu effrité à 1,1305 USD. L'once d'or recule en direction de 1800 USD. Le pétrole est plutôt fringant, à 79,24 USD le Brent et 76,28 USD le WTI. Le rendement de la dette américaine a dix ans a pris la pente ascendante hier, pour se fixer à 1,63%. Le bitcoin perd 0,5% et se rapproche de 46 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Compagnie Financière Richemont : Barclays relève son objectif de cours de 150 à 155 CHF.

Daimler Truck : RBC démarre le suivi à surperformance en visant 48 EUR.

Demant : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 314 DKK

Ipsen : J.P. Morgan passe de surperformance à neutre en visant 80 EUR.

Komax : Credit Suisse relève son objectif de cours de 223 à 248 CHF.

Lonza : J.P. Morgan relève son objectif de 850 à 900 CHF.

Pernod Ricard : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 230 à 235 EUR.

UMG : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 30 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Worldline finalise l'acquisition d'Axepta Italie.

M6 Métropole Télévision prend le contrôle de Stéphane Plaza Immobilier en passant de 49 à 51%, sur la base d'une valorisation de 125 M€ pour 100% du capital.

prend le contrôle de Stéphane Plaza Immobilier en passant de 49 à 51%, sur la base d'une valorisation de 125 M€ pour 100% du capital. Pierre & Vacances décale du 10 février au 15 mars son assemblée générale annuelle.

Biosynex finalise l'acquisition de la branche santé humaine d'Enalees.

Onxeo annonce la nomination de Julien Miara en tant que nouveau Directeur général par intérim.

Le projet PhagECOLI de Pherecydes Pharma et du CEA reçoit une subvention de 2 M€ de Bpifrance.

Maurel nomme un nouveau directeur technique.

La Française de l'Énergie devient éligible au SRD Long only.

AB Science a reçu l'autorisation de l'ANSM pour initier une étude confirmatoire de Phase III avec le masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques.

Abionyx Pharma a reçu une Autorisation d'Accès Compassionnel par l'ANSM pour sa bio-HDL dans le Covid-19.

Argan a publié ses revenus locatifs 2021.

Dans le monde

Annonces importantes (et autres)

Apple atteint brièvement une capitalisation boursière de 3 000 Mds$.

ASML subit un incendie sur son site berlinois, à l'impact encore difficile à quantifier.

AT&T et Verizon acceptent un décalage de deux semaines dans leurs déploiements 5G à cause des interrogations sur le secteur aérien aux États-Unis

Burkhalter finalise l'achat de l'entreprise Elektrohüs.

com finalise les détails de l'offre de rachat de China Logistics Property.

Eckert & Ziegler rachète la société argentine de médecine nucléaire Tecnonuclear.

China Evergrande Group va devoir démolir 39 bâtiments du projet Ocean Flower Island.

Warner Music rachète le catalogue de David Bowie, pour un prix qui avoisinerait 250 M$.