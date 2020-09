Début de la Bundesliga 2020/2021 : le retour du football en direct sur MySports

La Bundesliga et la 2e Bundesliga commenceront leur championnat 2020/2021 le 18 septembre 2020. En coopération avec Sky, MySports retransmettra en direct au cours de la saison actuelle un total de 572 matchs des deux ligues supérieures allemandes ainsi que des reportages, des analyses et le multiplex de Sky. De plus, en règle générale, trois matchs par tour seront diffusés en Ultra HD.

De nombreux fans de football en Suisse attendent le début de la nouvelle saison avec impatience. Avec son partenaire Sky, MySports veille à ce que les fans suisses ne ratent aucun but.

Au total, 572 matchs de la Bundesliga et de la 2e Bundesliga avec Sky

Ceux qui souhaitent faire le plein de la Bundesliga pourront - grace à la Cooperation avec Sky - profiter de 266 matchs de la Bundesliga et de l'ensemble des 306 rencontres de la 2e Bundesliga sur MySports Pro. Ça représente donc 572 matchs en direct. Bien entendu, l'offre MySports Pro comprend également toutes les prestations rédactionnelles produites par Sky autour des matchs ainsi que le multiplex de Sky. Cependant, encore plus de rencontres seront désormais diffusées par Sky en Ultra HD, à savoir en général deux rencontres de Bundesliga le samedi et un match de 2e Bundesliga le lundi. Le bouquet MySports Pro peut être commandé sous forme d'abonnement mensuel pour CHF 25.- ou comme forfait journalier pour CHF 9.-.

Le hockey sur glace commence deux semaines après le football

Pour Matthias Krieb, responsable de MySports chez UPC, le début de la Bundesliga est aussi le coup d'envoi pour d'autres grands événements sportifs : « Comme la plupart des fans de sport, j'attends avec impatience que les grands sports en équipe reprennent. Après le début de la Bundesliga le week-end prochain, il ne restera plus que deux semaines avant le 1er octobre, date du début de la quatrième saison de hockey depuis le lancement de notre chaîne. MySports diffusera tous les matchs de la National League en direct et en exclusivité. Toute l'équipe de MySports attend avec impatience le début de saison et remercie ses abonnés de leur patience et de leur soutien durant les mois passés. »

Début de la Bundesliga avec un derby explosif

Avec le match entre le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach (samedi 19 septembre 2020 à partir de 18 h 30 live avec Sky sur MySports One), pas moins de huit des dix-huit professionnels suisses de la Bundesliga ont une possibilité de participation : Manuel Akanji, Roman Bürki et Marwin Hitz joueront pour le BVB de Lucien Favre comme la saison dernière, tandis que Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Michael Lang et Denis Zakaria porteront les couleurs des poulains de Mönchengladbach.

Sur le canal francophone de MySports One, le match sera commenté également dans la deuxième langue nationale.

