Début de la campagne de lancement avec l'arrivée du satellite EUTELSAT 5 West B au cosmodrome de Baïkonour

Lancement prévu le 30 septembre, à bord d’une fusée Proton Breeze M

Eutelsat Communications (Paris:ETL) annonce l’arrivée d’EUTELSAT 5 West B au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, où il doit être lancé sur une fusée Proton Breeze M le 30 septembre prochain, sous la supervision d’International Launch Services.

Construit par Airbus Defence and Space et Northrop Grumman, EUTELSAT 5 West B va desservir les marchés européen et nord-africain de la vidéo depuis la position orbitale clé qu’est 5° Ouest, où il prendra la relève du satellite EUTELSAT 5 West A. Grâce à une charge utile en bande Ku comportant 35 répéteurs équivalents à 36 MHz, ce satellite assurera une continuité des opérations tout en faisant progresser la qualité de service.

Dans le cadre d’un contrat de longue durée signé en 2017 avec l’Agence du GNSS européen (GSA), EUTELSAT 5 West B embarquera également la charge utile GEO-3 du Système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), destinée à améliorer les performances des systèmes globaux de navigation par satellite, tels que le GPS et Galileo.

