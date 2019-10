Début de séance hésitant en Europe

À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 5.443,49 points vers 07h25 GMT après avoir cédé la veille 3,12%, sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 2 août. A Londres, le FTSE 100 recule en revanche de 0,24% et s'achemine vers sa quatrième séance consécutive de repli.

La Bourse de Francfort est fermée, la journée étant fériée en Allemagne.

L'indice large européen Stoxx 600 est pratiquement inchangé, l'EuroStoxx 50 de la zone euro gagne 0,26% mais l'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,04%.

La crainte d'une dégradation marquée de la situation économique aux Etats-Unis a été ravivée mercredi par les résultats de l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé tandis que l'autorisation donnée par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Washington pour taxer 7,5 milliards de dollars de produits européens, dans l'aéronautique et l'agroalimentaire entre autres, alimentait les inquiétudes liées à la montée des barrières douanières.

Le détail des produits appelés à être taxés a néanmoins soulagé les analystes financiers.

"Nous sommes surpris que le cognac, le champagne et les liqueurs françaises ne figurent pas sur la liste", écrivent ainsi ceux de Jefferies dans une note.

La journée donnera aux marchés de nouvelles indications sur l'évolution de la conjoncture avec les résultats des enquêtes PMI de Markit dans les services en Europe, les ventes au détail en zone euro et, aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage, l'indice ISM des services et les commandes à l'industrie en attendant, vendredi, le rapport mensuel sur l'emploi.

VALEURS

Parmi les valeurs concernées par la prochaine taxation de produits européens, Rémy Cointreau gagne 6,76%, Pernod Ricard 3,32% et LVMH 1,53%.

Le soulagement profite aussi au secteur aéronautique, la liste publiée par Washington n'incluant que les avions et non les pièces détachées: Airbus s'adjuge 3,17% après avoir cédé 4% sur les deux dernières séances et Safran prend 0,79%.

H&M bondit de 3,97% après l'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendu de son bénéfice trimestriel.

A la baisse, Thales perd 1,72%, la plus forte baisse du CAC 40, après avoir présenté ses objectifs à l'horizon 2023.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée en baisse de 2,01%, son repli le plus marqué depuis le 26 août.

Les autres grands marchés asiatiques ouverts évoluent eux aussi dans le rouge: Hong Kong cède 0,58%, Singapour 0,94% et Taiwan a fini en repli de 0,66%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a subi mercredi sa plus forte baisse en pourcentage depuis près de six semaines face à de nouveaux signes de ralentissement de l'économie américaine.

L'indice Dow Jones a clôturé en baisse de 1,8%, cédant 494,42 points à 26.078,62 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 52,64 points, soit 1,7% à 2.887,61 et le Nasdaq Composite s'est replié de 123,44 points (-1,5%) à 7.785,25 points.

Le Dow et le S&P 500 sont passés sous leur moyenne mobile à 100 jours pour la première fois depuis près d'un mois et le S&P évolue désormais 5% en dessous de son record de juillet.

TAUX

En Europe, le rendement à dix ans allemand recule de 2,2 points dans les premiers échanges à -0,563%.

Sur le marché américain, les préoccupations liées à l'économie américaine ont pesé mercredi sur le rendement des bons du Trésor américain à deux ans: à 1,46%, il s'est rapproché de son plus bas niveau depuis près de deux ans et porte à plus de 30 points de base son repli depuis son pic du 16 septembre. Le rendement à dix ans a parallèlement cédé près de cinq points mercredi pour revenir à 1,5734%.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée d'une baisse de taux de 25 points de base à l'issue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, à la fin du mois, a bondi à 75,4% mercredi contre 39,6% la veille.

CHANGES

Le dollar est quasi inchangé face aux autres grandes devises après avoir perdu plus de 0,3% en deux séances pour revenir à un plus bas d'une semaine.

L'euro évolue autour de 1,0950 dollar, sous le pic de 1,0963 atteint mercredi.

La baisse des actions favorise le repli sur les monnaies refuges que sont le yen et le franc suisse.

PETROLE

Le marché pétrolier se stabilise après ses pertes de la veille: Le Brent abandonne 0,35% à 57,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,06% à 52,61 dollars.

Ils avaient perdu respectivement 2,04% et 1,83% mercredi, la septième séance consécutive dans le rouge pour le WTI et la quatrième pour le Brent.

(édité par Patrick Vignal)

par Marc Angrand