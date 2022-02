Début de séance prudente en Europe, résultats et inflation US au menu

PARIS, 10 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement en début de séance jeudi après une avalanche de résultats d'entreprises et la publication dans l'après-midi des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 gagne 0,03% à 7.133,06 points vers 08h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,02% et à Francfort, le Dax avance de 0,21%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 de 0,02% et le Stoxx 600 recule de 0,08%. Les investisseurs seront très attentifs à la publication, à 12h30 GMT, des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de janvier. Une nouvelle accélération de l'inflation américaine fait craindre aux investisseurs un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Réserve fédérale (Fed). Le consensus Reuters table sur une hausse de 7,3% sur un an pour l'indice des prix à la consommation (CPI) et de 5,9% pour l'indice d'inflation de base ("core CPI"). En attendant ce rendez-vous majeur pour les marchés, les investisseurs décortiquent les nombreuses annonces d'entreprises faites entre mercredi soir et ce jeudi matin. En baisse, Atos chute de 6,98% après avoir annoncé une charge de dépréciation d'actifs de 1,9 milliard d'euros et anticiper désormais une baisse de 2,6% de son chiffre d'affaires annuel, contre 2,4% précédemment. ArcelorMittal (-4,05%) , l'Oréal (-2,23%) , Unilever (-1,27%) et Delivery Hero (-19,81%) sont dans le rouge après leurs publications. Credit Suisse cède 4,11% après avoir creusé ses pertes au quatrième trimestre. Toujours dans le compartiment bancaire mais en hausse, Société générale avance de 4,95% et Crédit agricole de 0,44% après leurs bons résultats. En tête du CAC 40, Unibail grimpe de 5,37%, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux ayant dit viser un bénéfice par action ajusté pour 2022 au-dessus de celui de l'année dernière après la reprise constatée au second semestre. Siemens (+5,85%) , AstraZeneca (+3,84%) , Legrand (+0,98%) évoluent en hausse après des résultats bien accueillis tandis que Dassault Aviation (+3,36%) profite de l'annonce d'une commande de 42 Rafale par l'Indonésie. (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)