Début de semaine sans conviction pour les actions européennes

PARIS, 9 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement lundi dans les premiers échanges, marquant une pause après une semaine faste tandis que le repli des prix des matières premières pénalise l'indice Footsie à Londres.

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,04% à 6.819,67 points à 07h55 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,03% et à Londres, le FTSE lâche 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,1% et le FTSEurofirst 300 recule de 0,01%. Le Stoxx 600, qui a enchainé les records tous les jours la semaine dernière, grappille 0,03%.

Royal Dutch Shell et BP cèdent 0,78% et 1,37% respectivement, plombés par la baisse de plus de 2% des cours du brut en raison des craintes pour la demande avec la résurgence de la pandémie en Asie.

A Paris, TotalEnergies perd 0,49%.

En tête du CAC 40, Atos gagne 2,49% après avoir déjà bondi de 10,9% vendredi en réaction à une information du site financier DealReporter évoquant un intérêt de plusieurs fonds d'investissement pour le groupe.

La société de livraison de repas Deliveroo gagne 7,51%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après que son concurrent Delivery Hero (-0,8%) a pris une participation de 5,09% à son capital.

Du côté des notes, Eurofins Scientific gagne 1,77% à 114,74 euros après le relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank de 57 euros à 91 euros tandis que HeidelbergCement (-2,72%) est en queue de peloton du Dax après la dégradation de Barclays à "sous-pondérer", les analystes anticipant un ralentissement de la croissance des bénéfices en raison des pressions inflationnistes. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)