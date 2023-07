Les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser à l'approche des premiers résultats trimestriels des entreprises cotées. Leur optimisme naturel est un peu mis à mal par la mauvaise visibilité sur la dynamique économique : c'est l'héritage d'un environnement de taux directeurs plus élevés que ces vingt dernières années.

La première semaine du mois de juillet et du troisième trimestre a été compliquée en bourse, en particulier en Europe où certains indices cycliques ont pris une bonne claque. C'est le cas du CAC40 en France (-4%), tandis que plusieurs grandes places (Londres, Francfort, Zurich) ont lâché plus de 3%. Wall Street n'a pas échappé à la baisse, mais les contractions des trois principaux indices américains ont été plus contenues.

Que faut-il retenir de ce début de semestre ? Principalement que les investisseurs donnent plus de poids qu'avant à la poursuite du relèvement des taux directeurs de la Fed et des autres banques centrales. Aux Etats-Unis, cet ajustement des pronostics est visible dans la chute des obligations d'Etat à dix ans, dont le rendement est monté jusqu'à 4,09% ces dernières heures. Je rappelle que la valeur des obligations baisse quand leur taux augmente. Pour autant, il s'agit plus d'une sorte de recalage entre le sentiment et la réalité. La banque centrale américaine ne cesse de dire qu'elle continuera à relever ses taux, mais les investisseurs avaient tendance à prendre la menace à la légère. Ils savent que la Fed peut utiliser le poids des mots pour surjouer un peu sa partition. Maintenant que l'inflation est un peu plus docile, les financiers se tournent vers le marché du travail pour déterminer si la politique monétaire va rester austère. Les chiffres de l'emploi en juin aux Etats-Unis, publiés vendredi, ont montré certains signes d'essoufflement, même si le taux de chômage reste très faible (3,6%). Wall Street a interprété cela comme un signe avant-coureur positif, tout en reconnaissant qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Les trois indices ont donc légèrement décliné en clôture.

La semaine a démarré avec de nouveaux chiffres d'inflation, en provenance de Chine cette fois. Le pays n'est pas confronté aux mêmes problèmes que l'occident. Les prix à la consommation ont stagné sur un an. Pendant ce temps, les prix à la production ont continué à chuter (-5,4%) de façon plus brutale que prévu. Le cercle des incorrigibles optimistes© y voit le signe que Pékin dispose d'une marge de manœuvre considérable, au niveau monétaire et politique, pour remettre son économie cahotante sur de bons rails. La ligue des éternels anxieux pense que la déflation menace. La coterie des sempiternels pragmatiques trouve que cette baisse des prix à la production en Chine est plutôt une bonne nouvelle pour la surchauffe mondiale des prix. Le cénacle des immuables cyniques trouve que c'est une bonne occasion d'augmenter ses marges bénéficiaires, cette baisse des coûts de production en Chine.

Le lien entre inflation, production, consommation et comportement des entreprises est tout trouvé : ce sont les publications des résultats du second trimestre et les prévisions des sociétés cotées pour la seconde moitié de l'année. Les choses sérieuses démarreront jeudi à la mi-journée avec les chiffres de PepsiCo et Delta Air Lines aux Etats-Unis. Ils seront suivis vendredi par ceux du géant de l'assurance UnitedHealth et du quatuor financier JPMorgan Chase, BlackRock, Citigroup et State Street. Le rythme s'accélèrera singulièrement la semaine suivante.

Au niveau de la macroéconomie, la semaine sera marquée par l'herméneutique habituelle entourant les statistiques et les déclarations, pour tenter de percer le mystère des politiques monétaires et donc de l'orientation économique à venir. C'est phrase est tellement compliquée que j'ai dû la relire une seconde fois pour la comprendre, mais je suis un peu à la bourre ce matin et j'ai renoncé à faire mieux. En gros, le marché va pousser des Oh ! et des Ah ! en prenant connaissance des chiffres de l'inflation de juin aux Etats-Unis (ça c'est mercredi) et l'indice de confiance du très stratégique consommateur américain (ça c'est vendredi). Mais aussi de la décision de la Banque du Canada sur ses taux directeurs (mercredi), le tout agrémenté de plusieurs allocutions de banquiers centraux divers et variés, du chef de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey aujourd'hui aux ouailles de Jerome Powell tout au long de la semaine (dont une belle brochette aujourd'hui : Mary Daly, Loretta Mester et Raphael Bostic).

Quelques actualités du weekend à ne pas manquer :

Janet Yellen, la secrétaire au trésor américain, a passé deux jours en Chine, histoire de fluidifier les relations compliquées entre les deux pays. Rien de bien concret à en retirer à ce stade.

Aux Pays-Bas, un vote de défiance vise le premier ministre Mark Rutte, après qu'il a mis un terme à sa coalition la semaine dernière à cause de désaccords sur la politique migratoire. L'intéressé espère rester en place.

Joe Biden est au Royaume-Uni pour une courte visite, durant laquelle il doit notamment rencontrer le roi Charles III et le premier ministre Rishi Sunak.

Les Etats-Unis ont reconnu qu'ils allaient fournir des armes à sous-munitions à l'Ukraine, un sujet de controverse compte-tenu des dégâts provoqués par ce type d'armement a posteriori chez les populations civiles.

En Asie Pacifique, le Japon démarre la semaine en baisse de 0,3%. La Chine, sur le continent comme à Hong Kong, et l'Inde sont en légère progression. L'Australie perd de son côté 0,5%. Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.

Les temps forts économiques du jour

Les stocks des grossistes américains en mai seront publiés à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,0958 USD. L'once d'or est stable à 1923 USD. Le pétrole est remonté, avec un Brent de Mer du Nord à 77,93 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73,31 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans monte à 4,07%. Le bitcoin se négocie autour de 30 200 USD.

Les principaux changements de recommandations

Acciona : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 230 à 222 EUR.

Adidas : Baader Helvea reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 133 à 140 EUR.

Air Liquide : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 150 à 148 EUR.

Anglo American : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 3500 à 3000 GBp.

Antofagasta : Citigroup reste neutre avec un objectif de cours réduit de 1600 à 1500 GBp.

Bakkavor : HSBC passe de conserver à acheter en visant 120 GBp.

Boliden : Citigroup reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 330 à 300 SEK.

Coca-Cola Hellenic : Numis passe d'accumuler à acheter en visant 2950 GBp.

Coloplast : DNB passe de conserver à acheter en visant 950 DKK.

Euronext : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 81,30 à 76,10 EUR.

Hermès : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1800 à 1820 EUR.

JD Sports Fashion : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 230 GBp.

Neste Oyj : Goldman Sachs reste neutre avec un objectif de cours réduit de 50 à 47 EUR.

NOS : Santander passe de neutre à surperformance en visant 4,35 EUR.

Pernod Ricard : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 212 EUR.

Qiagen : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération ligne en visant 50 EUR

Safran : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 EUR.

SGS : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de cent 101,60 à 96 CHF.

Sodexo : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 112 EUR.

Swatch Group : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 325 à 290 CHF.

UniCredit : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 27,75 à 29,50 EUR.

Wolters Kluwer : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 127 à 128 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

TotalEnergies inaugure la plus grande centrale solaire d'île-de France. Par ailleurs, le groupe va investir 700 M$ en Algérie avec Sonatrach dans la production de gaz et condensat.

Le FT estime à 3,5 Mds€ le prix payé par Kering pour racheter les parfums Creed en juin.

SES-Imagotag réfute le contenu du second rapport de Gotham Research et saisit le parquet national financier.

Les deux offres de sauvetage de Casino arrivent à échéance aujourd'hui.

Eramet en discussion avec des constructeur automobiles européens sur le lithium argentin.

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de Thiago Mendes au club qatari d'Al-Rayyan pour un montant de 4,2 M€.

Sensorion soumet une demande d'autorisation d'essai clinique, au Royaume-Uni, pour sa thérapie génique OTOF-GT.

Le petit coin de la dilution : Adomos émet 0,75 M€ d'OCA au profit d'Acheter-Louer.fr.

Elles ont publié / Elles doivent publier : néant…

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

La Banque nationale saoudienne (The Saudi National Bank) s'est vu refuser une prise de participation de 40% dans le Credit Suisse, selon Blick.

L'action Bayer soutenue par une rumeur de scission de sa branche Crop Science.

Mark Zuckerberg annonce 70 millions d'utilisateurs pour Threads, lancé par Meta Platforms pour concurrencer Twitter.

Blackstone et Veritas Capital s'intéressent à l'activité aérospatiale de Ball Corp.

Un tribunal américain a invalidé le brevet pour une combinaison du médicament pour le coeur Entresto (sacubitril/valsartan) de Novartis.

Le directeur financier de Safilo démissionne.

Les principales publications du jour : néant… Tout l'agenda ici.