11 septembre (Reuters) - L'Arménie et les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir entamé des exercices militaires conjoints lundi près de la capitale Erevan, sur fond de tensions entre le gouvernement arménien et l'Azerbaïdjan mais aussi la Russie.

L'exercice "Eagle Partner" est d'ampleur modeste, puisqu'il n'implique que 85 soldats américains et 175 arméniens qui se préparent à participer à des opérations de maintien de la paix des Nations unies, mais il s'agit d'une initiative hautement symbolique qui n'est pas passée inaperçue à Bakou et Moscou.

Le ministère arménien de la Défense a indiqué que ces manoeuvres, qui doivent durer 10 jours, visent à "améliorer le niveau d'interopérabilité de l'unité participant aux missions de maintien de la paix internationales (...), à échanger sur les meilleures pratiques en matière de contrôle et de communication tactique".

La Russie, qui dispose d'une base militaire en Arménie et se présente en garante de la stabilité du Caucase, quand bien même elle est restée passive pendant les derniers affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a fait part de son mécontentement devant cette ébauche de rapprochement entre Erevan et Washington. (Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün)