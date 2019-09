Début des patrouilles américano-turques dans le nord-est de la Syrie

AKCAKALE, Turquie / TAL ABIAD, Syrie, 8 septembre (Reuters) - D es militaires turcs ont pénétré dimanche en Syrie pour procéder à la première patrouille conjointe avec leurs homologues américains pour faire respecter une "zone de sécurité" en bordure d'une région frontalière tenue par des rebelles kurdes.

Des véhicules portant des drapeaux turcs en ont rejoint d'autres aux couleurs américaines à 15 kilomètres à l’est d’Akcakale, ville frontalière du côté turc, qui fait face à Tal Abiad, côté syrien.

Survolé par deux hélicoptères, le convoi a ensuite poursuivi sa route vers le sud pendant plusieurs heures avant de regagner la Turquie.

Damas a condamné ces patrouilles conjointes. Il s'agit du premier signe de coopération entre Washington et Ankara à l'est de l'Euphrate, où la présence des rebelles kurdes syriens des Unités de protection du peuple (YPG) suscite de vives tensions.

Le président Recep Tayyip Erdogan a rappelé dimanche que la Turquie ne partageait pas les objectifs des Etats-Unis et a regretté qu'ils protègent des organisations "terroristes".

Avec l'appui de Washington, les YPG ont chassé les djihadistes de l'Etat islamique du nord-est de la Syrie et se sont emparés d'une vaste zone proche de la frontière turque.

Ankara, qui les considère comme une émanation du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a menacé à plusieurs reprises d'intervenir pour les en déloger.

"Nous négocions avec les Etats-Unis au sujet de la zone de sécurité, mais nous constatons à chaque étape que ce que nous souhaitons ne correspond pas à ce qu'ils ont en tête", a déploré le président turc, quelques heures à peine après la fin de la première patrouille.

"Il semble que notre allié cherche à instaurer une zone de sécurité pour l'organisation terroriste, pas pour nous. Nous récusons cette façon de voir", a-t-il poursuivi, jugeant nécessaire de sécuriser "toute la région" pour permettre le retour des 3,6 millions de Syriens réfugiés en Turquie.

Au terme d'intenses négociations, la Turquie et les États-Unis ont également créé un centre d'opérations conjointes et ont déjà procédé à des patrouilles aériennes communes, mais restent en désaccord sur la profondeur de la zone de sécurité et sa structure de commandement. (Avec Irem Koca à Istanbul et de Suleiman Al-Khalidi à Beyrouth, Jean-Philippe Lefief pour le service français)