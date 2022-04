Début des plaidoiries finales dans le procès pour corruption de 1MDB de l'ex-banquier Goldman.

Les procureurs affirment que Roger Ng, l'ancien banquier d'affaires de Goldman pour la Malaisie, a aidé son patron de l'époque, Tim Leissner, à détourner de l'argent du fonds, à blanchir les produits et à corrompre des fonctionnaires pour obtenir des contrats pour Goldman.

Ng, 49 ans, a plaidé non coupable aux accusations de conspiration de blanchiment d'argent et de violation d'une loi anti-corruption. Son avocat Marc Agnifilo a reconnu qu'il avait présenté Leissner à Jho Low - un financier malaisien accusé d'être le cerveau du projet - mais a déclaré que Ng n'avait joué aucun rôle dans le pillage de 1MDB.

Les accusations découlent de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire. Les procureurs américains affirment que Goldman a aidé 1MDB à lever 6,5 milliards de dollars par le biais de trois ventes d'obligations, mais que 4,5 milliards de dollars de ces fonds ont été détournés au profit de fonctionnaires, de banquiers et de leurs associés par le biais de pots-de-vin et de dessous-de-table.

Ng est la première - et probablement la seule - personne à être jugée aux États-Unis pour ce stratagème.

Leissner, 52 ans, a plaidé coupable à des accusations similaires en 2018 et a accepté de coopérer avec les procureurs. En 2020, Goldman a payé une amende de près de 3 milliards de dollars et a fait en sorte que son unité malaisienne plaide coupable devant un tribunal américain.

Au cours du procès de près de deux mois au tribunal fédéral de Brooklyn, les jurés ont entendu plus de deux douzaines de témoins. Leissner, le témoin vedette du gouvernement, a déclaré en février qu'il avait envoyé à Ng 35 millions de dollars en pots-de-vin provenant du système.

Il a déclaré que les deux hommes s'étaient mis d'accord pour raconter aux banques traitant les transferts une "histoire de couverture" selon laquelle l'argent provenait d'une entreprise commerciale légitime entre les épouses des deux hommes.

L'épouse de Ng, Hwee Bin Lim, a témoigné la semaine dernière qu'elle avait investi 6 millions de dollars au milieu des années 2000 dans une société chinoise appartenant à la famille de Judy Chan, alors épouse de Leissner. Elle a déclaré que les 35 millions de dollars que les procureurs caractérisent comme les pots-de-vin de Ng étaient en fait son retour sur cet investissement.

Low, qui a été inculpé en 2018 aux côtés de Ng, reste en fuite. Les autorités malaisiennes affirment que Low se trouve en Chine, ce que Pékin dément.