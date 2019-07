Bourse de Paris : Début des résultats d'entreprises avant la coupure estivale

Les temps forts économiques du jour

La grande vague des publications d'entreprises de juillet débute aujourd'hui avec une dizaine de sociétés de l'indice S&P500 et quelques Européennes. Les bancaires et Johnson & Johnson vont ouvrir le bal. Plus tard dans la semaine, elles seront rejointes par des technologiques ( Netflix Microsoft …) et par des industrielles ( Honeywell Danaher …).La microéconomie va donc prendre le dessus sur la "macro" pendant quelques jours, même si les grandes forces à l'œuvre en arrière-plan restent inchangées : espoir de reprise des discussions physiques entre Pékin et Washington sur les termes de leurs échanges, partie de poker menteur entre l'Iran et les Occidentaux et dernière ligne droite avant la désignation du premier ministre britannique qui gèrera le Brexit dans les semaines à venir. Ajoutons à cela depuis hier et la publication d'une batterie de statistiques des rumeurs de plan de soutien massif de la Chine à son économie. Voilà qui risque d'ulcérer un Donald Trump qui reste au centre de l'attention dans son pays après une énième saillie d'un autre temps visant des élues Démocrates.En Asie, Tokyo recule après un jour férié, tandis que les autres marchés affichent des parcours divergents mais peu éloignés de l'équilibre. Les indicateurs avancés européens cèdent eux aussi à l'attentisme. Le CAC40 est attendu proche de l'équilibre.Les chiffres mensuels de l'emploi britannique (10h30) précèderont l'indice ZEW de confiance des financiers allemands et la balance commerciale européenne (11h00). Aux Etats-Unis, les ventes de détail (14h30), les chiffres de la production industrielle et de l'utilisation des capacités (15h30) puis ls stocks des entreprises et l'indice immobilier NAHB (16h00) sont au programme. A 19h00, le patron de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole lors d'un événement organisé pour les 75 ans de Bretton Woods à Paris : mais il a sans doute déjà tout dit la semaine dernière.L'euro se négocie 1,1260 USD, stable. L'once d'or recule légèrement à 1413 USD. Après avoir perdu du terrain hier, le pétrole remonte légèrement, à 59,58 USD pour le WTI et à 66,54 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans atteint 2,0,85%. Après avoir finalement rebondi hier, le Bitcoin repart en baisse modérée à 10 672 USD ce matin.