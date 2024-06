Alors que l'attention s'est focalisée sur les gains de l'extrême droite lors des élections européennes, certains candidats anti-establishment et francs-tireurs de gauche et de droite s'apprêtent à siéger à Strasbourg. Voici une sélection des législateurs nouvellement élus :

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

FILIP TUREK - PARTI MOTORISTE Le parti motoriste de Filip Turek, collectionneur de voitures et ancien coureur automobile, est un groupe eurosceptique non représenté au parlement tchèque qui affirme défendre les droits des conducteurs contre les politiques climatiques de l'UE. Il a formé une coalition avec le parti protestataire Oath, qui est arrivé en troisième position lors des élections européennes avec 10,3 %. M. Turek, âgé de 38 ans, a vu sa popularité croître sur les réseaux sociaux grâce à son image de "petrolhead" et à ses appels à remodeler l'Europe. Toutefois, la police a également enquêté sur des photos où il faisait le salut nazi il y a quelques années et sur d'autres activités pouvant suggérer une sympathie pour les nazis. Il n'a pas été inculpé et a balayé les accusations en les qualifiant de malentendus liés à un mauvais goût humoristique passé.

ALLEMAGNE

MARIE-AGNES STRACK-ZIMMERMANN - LIBÉRALE ALLEMANDE

Marie-Agnès Strack-Zimmermann, membre bien connue du Bundestag allemand et experte militaire, entrera au Parlement européen pour son parti libéral, le FDP.

Elle est une fervente partisane de l'Ukraine et a critiqué à plusieurs reprises le chancelier allemand Scholz, son partenaire de coalition, pour avoir trop hésité à fournir des armes, notamment les missiles de croisière allemands "Taurus".

Elle a récemment déclaré que M. Scholz était un "autiste qui sait tout".

Âgée de 66 ans, elle a mené une campagne très médiatisée, critiquant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour avoir imposé davantage de bureaucratie et avoir surréglementé l'économie.

Elle a cultivé une approche de "texte clair" (Klartext). Son slogan pour la campagne était "Strack-Zimmermann - argumentative in Europe".

ITALIE

GÉNÉRAL ROBERTO VANNACCI - LA LIGUE

Vannacci est un général de l'armée italienne qui a publié l'année dernière un livre dénigrant les personnes LGBTQ+, les migrants, les minorités et les féministes. Ses idées ont suscité l'indignation de nombreux milieux, mais elles ont trouvé un écho auprès du chef de file de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, qui l'a désigné comme l'un des principaux candidats de son parti.

Dans son livre à succès, M. Vannacci se demande si les personnes de couleur peuvent être italiennes, même si elles sont nées dans le pays, et défend le droit d'une personne à "haïr".

Ancien commandant de parachutistes âgé de 55 ans, M. Vannacci était attaché militaire à l'ambassade d'Italie à Moscou. Il fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds pendant son séjour en Russie, ce qu'il nie. Il a également été suspendu de l'armée, accusée d'avoir jeté le discrédit sur l'armée avec son livre.

ILARIA SALIS - L'ALLIANCE VERTE ET GAUCHE ITALIENNE (AVS)

Mme Salis, une enseignante italienne de 39 ans, est détenue en Hongrie depuis plus d'un an pour avoir prétendument agressé des militants d'extrême droite, ce qu'elle nie. Son cas a suscité l'indignation en Italie en février lorsqu'elle a été conduite à une audience du tribunal les pieds et les mains liés et une chaîne autour de la taille.

Les procureurs réclament une peine de 11 ans d'emprisonnement. Sa notoriété lui a permis de figurer sur la liste électorale de l'AVS et, en tant que députée européenne élue, elle bénéficie désormais de l'immunité et doit être libérée par la Hongrie.

POLOGNE

DANIEL OBAJTEK - DROIT ET JUSTICE (PIS)

Directeur général du raffineur contrôlé par l'État, Orlen, de 2018 jusqu'à ce que le parti nationaliste Droit et Justice (PiS) perde le pouvoir en 2023, Daniel Obajtek fait l'objet de plusieurs enquêtes.

Les procureurs cherchent à savoir si Orlen a artificiellement baissé les prix des carburants avant les élections de 2023 pour aider le PiS et s'il a vendu des actifs appartenant à un autre raffineur polonais, Lotos, à un prix inférieur à leur valeur afin d'obtenir le feu vert des autorités pour une prise de contrôle.

Ils enquêtent également sur la perte d'environ 400 millions de dollars par Orlen Trading Switzerland (OTS) en paiements anticipés.

Sous la direction de M. Obajtek, Orlen a acquis l'éditeur de journaux Polska Press. Les critiques ont affirmé qu'il s'agissait d'une tentative du PiS de contrôler davantage les médias, mais Orlen a déclaré qu'il s'agissait d'une simple transaction commerciale.

M. Obajtek a manqué plusieurs audiences prévues devant une commission parlementaire et ne s'est pas présenté aux interrogatoires du bureau du procureur. Il nie tout acte répréhensible.

GRZEGORZ BRAUN - CONFEDERATION

Grzegorz Braun, du parti d'extrême droite polonais Confederation, a suscité l'indignation internationale en décembre lorsqu'il a pris un extincteur sur un mur du hall du parlement pour éteindre des bougies allumées dans le cadre des célébrations de Hannukah.

Il a ensuite pris la parole dans l'hémicycle, qualifiant la fête juive de "satanique" et affirmant qu'il rétablissait la "normalité".

M. Braun, qui a également fait des déclarations pro-russes par le passé, s'était déjà fait connaître par des cascades telles que celle consistant à jeter à la poubelle un sapin de Noël décoré aux couleurs de l'Union européenne et de l'Ukraine et à endommager un microphone lors d'une intervention d'un historien de l'Holocauste.

ESPAGNE

TERESA RIBERA - PARTI SOCIALISTE

La ministre espagnole de l'énergie, Teresa Ribera, 55 ans, sera à la tête du contingent de 20 députés européens que le parti socialiste a conservé après que les sondages d'opinion aient indiqué que le parti au pouvoir se dirigeait vers une sévère défaite.

La technocrate Ribera a occupé le poste de ministre pendant six ans et a été influente à Bruxelles où elle a été l'un des partisans de la réforme du marché de l'énergie de l'Union européenne.

L'année dernière, alors que l'Espagne assurait la présidence tournante de l'Union européenne, elle a joué un rôle clé lors de la conférence COP28 qui s'est tenue à Dubaï. Elle n'a pas exclu d'occuper un poste au sein de la prochaine Commission européenne.

En Espagne, elle a mis en place un programme vert ambitieux depuis 2018, se faisant la championne d'une transition plus dure et plus rapide vers une économie sans carbone.

JORGE BUXADE - VOX

Jorge Buxade, 48 ans, a mené le parti d'extrême droite espagnol VOX à une solide position lors des élections de dimanche, faisant passer son nombre de sièges de quatre à six.

Il a été la voix du parti à Bruxelles au cours des cinq dernières années.

La performance de VOX n'a pas été aussi forte que celle d'autres groupes d'extrême droite dans le bloc et a été plus faible en termes de part de l'ensemble des votes que lors des dernières élections nationales en juillet dernier.

La performance du parti a été jugée solide compte tenu de la concurrence d'Alvise Perez et de son mouvement "The Party is Over", qui a gagné trois sièges.

Buxade appartient à l'aile la plus conservatrice de VOX, dont le leader Santiago Abascal oscille entre une position libertaire de faible imposition et de petit gouvernement et des positions ultra-conservatrices anti-immigration et anti-droits des homosexuels.

ALVISE PEREZ (LA FÊTE EST FINIE)

L'influenceur anti-establishment Alvise Perez a obtenu 800 000 voix et trois sièges au Parlement européen, principalement de la part de jeunes électeurs masculins qui voient en ce militant d'extrême droite un modèle à suivre.

Son parti n'a pas de programme électoral, mais propose la construction d'une prison sans piscine ni salle de sport pour les politiciens corrompus. M. Perez a promis de renoncer à son salaire de député européen s'il était élu.

Alvise, qui a plusieurs affaires judiciaires en cours pour diffamation présumée, ne s'est pas engagé dans une campagne traditionnelle mais a profité de ses comptes sur les réseaux sociaux - près d'un million de followers sur Instagram, plus de 500 000 abonnés sur Telegram - pour rendre son symbole, un écureuil avec un masque de Guy Fawkes, populaire dans toute l'Espagne.

FRANCE

JORDAN BARDELLA, RASSEMBLEMENT NATIONAL

Âgé de 28 ans, Jordan Bardella est le jeune homme brillant du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, qui a mené le parti d'extrême droite à la victoire contre les centristes de Macron lors du scrutin de dimanche.

Déjà eurodéputé après avoir été élu pour la première fois en 2019, Bardella a contribué à élargir l'attrait du RN, menant des efforts pour se débarrasser de son passé raciste en se concentrant sur les questions de portefeuille, l'immigration et la critique de l'Union européenne.

Il embrasse ses racines ouvrières dans la banlieue rugueuse de Paris, citant sa mère immigrée italienne et Le Pen comme les deux femmes auxquelles il doit tout.

Le président français Emmanuel Macron a convoqué dimanche des élections législatives anticipées pour la fin du mois. Si l'extrême droite devait remporter une majorité absolue lors de ce scrutin, M. Bardella serait le candidat le plus probable au poste de premier ministre.