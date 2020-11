Débuts houleux pour la K-pop à la Bourse de Séoul

Le battage médiatique autour de la première introduction en bourse autour du phénomène K-pop coréen n'aura pas empêché une douloureuse glissade pour l'action Big Hit Entertainment à Séoul. L'entreprise qui produit le groupe coréen le plus en vue du moment, BTS, plonge désormais de plus de 50% par rapport à ses sommets du 15 octobre. Des investisseurs particuliers furieux ont même demandé à être remboursés. Le titre s'échange autour de 158 000 KRW, contre 351 000 KRW au plus haut. Ceci dit, l'action avait été introduite à 135 000 KRW, et ce sont donc les actionnaires qui n'ont pas pu souscrire à l'introduction qui se sont faits piéger.

Alors, faut-il les plaindre après tout ? Les IPO en Corée du Sud sont menées de façon singulière. Un gros business s'est monté autour des opérations, avec un système de prêts qui permette d'obtenir de gros effets de levier. Les institutionnels, eux, n'ont pas l'air d'avoir cédé au vernis pop. Ils sont nombreux à avoir allégé leurs positions dans les jours qui ont suivi l'IPO, ce qui a enclenché une réflexion chez les régulateurs locaux, qui réfléchissent à des systèmes de protection des petits porteurs en empêchant les fonds de se débarrasser rapidement de leurs titres. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire et cela ne solutionnerait pas nécessairement le problème, qui semble plus lié à l'appât du gain. Après tout, l'action de Big Hit gagne plus de 15% en un mois par rapport à son niveau d'introduction.