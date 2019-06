Débuts réussis pour Chewy, distributeur en ligne de produits pour animaux

14 juin (Reuters) - Le titre Chewy gagnait plus de 65% vendredi pour sa première séance de cotation, le distributeur en ligne de nourriture pour animaux domestiques affichant ainsi une valorisation de quelque 14,5 milliards de dollars (12,9 milliards d'euros), soit quatre fois le prix qu'avait payé PetSmart pour le racheter en 2017.

Alors que son prix d'introduction avait été fixé jeudi à 22 dollars par action, donc au-dessus de la fourchette indicative de 19 à 21 dollars , elle-même revue en hausse pendant l'IPO, l'action a ouvert à 36 dollars et atteint par la suite 41,34 dollars, soit une hausse de 88%.

Vers 17h00 GMT, le titre avançait encore de 66,41% à 36,61 dollars à Wall Street.

Chewy, qui vend des aliments, des accessoires et des médicaments pour les chiens, les chats et les oiseaux mais aussi pour les reptiles et les chevaux, profite de la tendance à l'oeuvre d'une "humanisation des animaux domestiques", qui voit les propriétaires dépenser sans compter pour un être vivant considéré comme un membre à part entière de la famille.

Le marché des animaux domestiques pèse plus de 70 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Chewy, qui revendique 11 millions de clients, détient 45% du marché des aliments pour chats et chiens vendus en ligne, soit un niveau identique à celui d'Amazon, selon des données du cabinet d'étude 1010data.

Le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 68% à 3,53 milliards de dollars tandis que sa perte nette a été ramenée à 267,9 millions contre 338,1 millions un an plus tôt.

Chewy, qui n'a encore jamais dégagé de bénéfice, a levé 123,2 millions de dollars grâce à la transaction tandis que PetSmart va récupérer près de 900 millions. (Manas Mishra et Tamara Mathias à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Marc Angrand)