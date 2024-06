- Decagon, une startup qui vend des solutions d'assistance à la clientèle basées sur l'intelligence artificielle, a annoncé mardi qu'elle avait levé 35 millions de dollars en série A et en financement d'amorçage. Accel a mené le tour de table de série A avec la participation d'Andreessen Horowitz.

Decagon utilise l'IA générative pour remplacer ou augmenter la main-d'œuvre de l'assistance à la clientèle d'une entreprise.

L'IA générative, qui s'est fait connaître lorsque OpenAI, soutenue par Microsoft, a lancé le chatbot viral ChatGPT à la fin de 2022, est considérée comme un facteur de changement pour le secteur du service à la clientèle, car la technologie excelle à imiter la communication humaine et à fournir des interactions personnalisées.

Ce tour de table place Decagon en concurrence avec d'autres startups d'IA de support client bien capitalisées, comme Forethought, qui a levé plus de 90 millions de dollars auprès de New Enterprise Associates et d'autres fonds de capital-risque.

Ivan Zhou, partenaire d'Accel, a déclaré à Reuters que le produit de Decagon se différencie parce qu'en plus d'alimenter un chatbot de soutien à la clientèle, il fonctionne également comme liaison de soutien à la clientèle interne d'une entreprise et fournit des services tels que la création de rapports de bogues de logiciels, l'analyse des courriels des clients pour suggérer des améliorations de produits ou la rédaction de la documentation interne.