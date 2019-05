Decathlon dévoile sa stratégie de développement en Suisse

Genève (awp) - La chaîne française de magasins d'articles de sport Decathlon poursuit à pas de course son implantation de magasins en Suisse. Dans un entretien à un magazine spécialisé, Adrien Lagache, directeur du développement de Decathlon Suisse, a dévoilé les enjeux organisationnels de ce choix stratégique.

Decathlon compte 16 points de vente en Suisse à ce jour et huit nouvelles ouvertures sont attendues d'ici la fin de l'année, selon le représentant de la marque. La stratégie d'implantation est "de se rapprocher des sportifs sur leurs lieux de résidence et de pratique" plutôt que de saisir des opportunités immobilières. "Nous avons bien compris que la consommation comme les prises de décision étaient locales," a ajouté Adrien Lagache.

Le distributeur d'articles de sport poursuit également une stratégie de distribution omnicanal "pour mieux répondre aux modifications des modes de déplacements et renforcer la collaboration et les échanges entres les magasins", a confié M. Lagache à la publication Aspects Magazine de la Chambre de commerce d'industrie (CCI) France-Suisse.

La gestion des ressources humaines est un autre défi de gestion puisque l'entreprise doit passer de 600 personnes à ce jour à près de 1000 en fin d'année. M. Lagache a souligné "des rapports culturels différents sur les régions d'implantation" et précisé que Decathlon a "à coeur de recruter au niveau local".

La marque française défend un management "plutôt circulaire porté par la responsabilisation des employés et par la promotion et l'accès au sport au plus grand nombre", selon les propos de M. Lagache rapportés par la CCI France Suisse.

