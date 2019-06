Decathlon envisage d'ouvrir de nouveaux points de vente au Tessin

Zurich (awp) - L'enseigne Decathlon envisage d'étoffer son réseau de vente au Tessin, après l'ouverture l'automne dernier de son premier magasin au sud des Alpes dans les surfaces jusqu'alors occupées par Athleticum dans un centre commercial de Sant'Antonino, près de Bellinzone.

L'équipementier sportif se félicite de cette phase de test, qui a permis d'attirer une clientèle en provenance de tout le canton. "Nombre de nos clients font beaucoup de kilomètres pour venir chez nous (...) ce qui est résolument positif", assure le responsable du magasin Giampietro Gaita dans un entretien publié mardi sur le site tio.ch.

Lors de son inauguration, le groupe français s'était fait fort d'offrir à la clientèle tessinoise des produits aux prix pratiqués dans les magasins italiens. A en croire le responsable, l'engagement a été tenu pour la marchandise estampillée Decathlon, vendue dans le magasin tessinois - contrairement au magasin en ligne - au même prix qu'en Italie.

Pour les produits d'autres marques (Adidas, Nike, etc.) cela n'a pas été possible, car il est "nécessaire d'être aligné au marché et aux indications des fabricants", a fait valoir M. Gaita, soulignant toutefois que contrairement aux soldes, les prix proposés sont "plus bas de manière permanente jusqu'à ce que les articles soient retirés de l'assortiment."

Le dirigeant a également mis en exergue les économies réalisées en retirant des produits ce qui est superflu, comme par exemple les boîtes à chaussures en carton. "Chez nous aussi, il y a des produits relativement chers, mais c'est le rapport qualité-prix qui fait la différence", conclut-il.

buc/vj