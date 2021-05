Decathlon recrute 200 personnes en Suisse

Genève (awp) - Le groupe de production et de distribution d'articles de sport Decathlon a annoncé son intention d'engager 200 nouvelles collaboratrices et collaborateurs d'ici la fin 2022. La marque est portée par un regain d'intérêt pour le sport et les activités de plein air durant la pandémie.

Implanté en Suisse depuis 2017, Decathlon compte aujourd'hui un effectif helvétique de 850 personnes, d'après un communiqué publié lundi.

Ce chiffre pourrait passer à 1050 d'ici la fin 2022, le groupe proposant des postes du commerce de détail "à la logistique, en passant par le support informatique", a détaillé Stefan Bolt, responsable des ressources humaines à Decathlon Suisse.

La marque précise qu'elle "se développe en Suisse alémanique où la demande y est forte", raison pour laquelle la campagne de recrutement se concentrera sur cette zone géographique. "Notre niveau de notoriété en Suisse est encore faible, surtout dans la partie germanophone", a expliqué à AWP Adrien Lagache, responsable du développement sur le marché helvétique.

La NZZ am Sonntag a rapporté dimanche que Decathlon va inaugurer bientôt des magasins à Zurich, Lucerne ainsi qu'au Tessin. En outre, le système d'échoppes franchisées devrait bientôt faire son apparition en Suisse, avec un premier point de vente de ce type prévu en Valais pour l'hiver prochain. M. Lagache confirme que le modèle franchisé sera appliqué tantôt au marché helvétique. "Nous nous limitons pas à nos seuls magasins", a-t-il affirmé.

En parallèle, le site logistique d'Onnens (Vaud) s'est agrandi et une halle supplémentaire a été ouverte pour "mieux gérer et planifier les flux des équipements" du marché helvétique.

nj/fr/rp