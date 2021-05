Décès à 101 ans du dernier survivant des Brigades internationales

MADRID, 25 mai (Reuters) - Le Franco-espagnol Josep Almudever Mateu, dernier membre encore en vie des Brigades internationales, est décédé dimanche en France à l'âge de 101 ans, a-t-on appris auprès de l'Association espagnole des amis des Brigades internationales.

Né à Marseille, Josep Almudever Mateu a rejoint l'armée républicaine à l'âge de 17 ans avant d'être blessé lors de la bataille de Teruel et c'est après sa convalescence qu'il a intégré les Brigades internationales, un mouvement de volontaires qui a compté dans ses rangs André Malraux, John Dos Passos, Ernest Hemingway ou encore George Orwell.

Capturé à Alicante en 1939 lors de la défaite du camp républicain contre les forces dirigées par Francisco Franco, il est resté incarcéré durant plusieurs années avant de pouvoir regagner la France.

Fondées trois mois après le déclenchement de la Guerre civile espagnole (1936-1939), les Brigades internationales ont séduit quelque 35.000 membres issus d'une cinquantaine de pays différents et essuyé des pertes estimées à plus de 10.000 hommes. Elles ont été dissoutes un an avant la fin du conflit.

Avec près de 9.000 membres, les Français représentaient le plus fort contingent à rejoindre le mouvement, devant les Allemands et les Autrichiens, les Polonais et les hommes originaires des Balkans, les Italiens ou encore les Britanniques. (Emma Pinedo; version française Nicolas Delame)