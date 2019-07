Décès à Rio de João Gilberto, créateur de la bossa nova

(Précisions)

SAO PAULO, 7 juillet (Reuters) - Le musicien brésilien João Gilberto, considéré comme le principal créateur de la bossa nova, est mort samedi après-midi à son domicile de Rio de Janeiro, à l'âge de 88 ans, ont confirmé ses proches, qui n'ont pas communiqué la cause du décès.

Né en 1931 dans l'Etat de Bahia, dans le nord-est du Brésil, João Gilberto avait débuté dans le chant à l'âge de 18 ans. Après s'être installé à Rio, il avait sorti en 1959 l'album "Chega de Saudade", qui avait marqué le début de la bossa nova.

Son album de 1964, "Getz/Gilberto", avec le saxophoniste américain Stan Getz, s'était vendu à des millions d'exemplaires et avait popularisé la bossa nova dans le monde entier. Sur cet album figurait notamment la chanson "The Girl from Ipanema", qui fut un succès mondial.

Gilberto s'était produit sur scène pour la dernière fois en 2008. Il ne quittait plus son appartement ces dernières années.

Marié à trois reprises, il a eu un fils, João Marcelo, et deux filles, Luiza et Bebel Gilberto – qui est elle aussi chanteuse. (Tatiana Bautzer; Eric Faye pour le service français, édité par Jean Terzian)