Décès d'Alberto Verme, ancien chef de la banque d'investissement en Europe de Citigroup

Le Péruvien a rejoint Citi en 1998 lorsque la banque a fusionné avec Salomon Brothers et a joué un rôle clé dans l'intégration des deux sociétés, indique le mémo de la directrice générale de la banque, Jane Fraser, et du chef du groupe des clients institutionnels, Paco Ybarra.

Le cadre a occupé plusieurs postes de direction chez Citi, notamment en tant que responsable de son activité Europe, Moyen-Orient et Afrique, et a supervisé des opérations telles que le démantèlement et la vente aux enchères de la compagnie de téléphone brésilienne Telebras.

Son dernier poste était celui de président du conseil d'administration du groupe des clients institutionnels de Citi.

"Beaucoup d'entre nous qui ont construit leur carrière à la banque avec Alberto admirent sa discipline et son dynamisme, son engagement envers l'équipe et son dévouement au succès de Citi", ont déclaré Fraser et Ybarra.