Décès d'Andrew Fletcher, membre fondateur de Depeche Mode, à l'âge de 60 ans

LONDRES, 27 mai (Reuters) - Andrew Fletcher, membre fondateur et claviériste du groupe britannique Depeche Mode est décédé, a annoncé le groupe jeudi. Il avait 60 ans.

"Nous sommes choqués et remplis d'une immense tristesse après le décès prématuré de notre cher ami, membre de la famille et membre du groupe Andy 'Fletch' Fletcher", a déclaré le groupe sur Twitter.

Andrew Fletcher, Vince Clarke, Martin Gore et David Gahan ont formé Depeche Mode à Basildon, dans l'est de l'Angleterre, en 1980. Leur premier album "Speak & Spell", sorti en 1981, en fait un groupe incontournable de la scène new wave britannique.

Après qu'Alan Wilder a remplacé Vince Clarke en 1982, le groupe a connu un succès international avec les albums "Violator" en 1990 et "Songs of Faith and Devotion" en 1993. (Reportage Paul Sandle; version française Camille Raynaud)