Décès de Bunny Wailer, dernier membre des Wailers et légende du reggae

KINGSTON, 2 mars (Reuters) - Bunny Wailer, le légendaire chanteur jamaïcain de reggae qui avait cofondé avec Bob Marley et Peter Tosh le groupe The Wailers, est mort mardi à l'hôpital des suites d'une attaque cardiaque à l'âge de 73 ans.

"C'est une grande perte pour la Jamaïque et le monde du reggae," a déclaré le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness.

De son vrai nom Neville O'Riley Livingston, Bunny Wailer a formé les Wailers en 1963.

Popularisant la musique reggae, les Wailers se sont produits à travers le monde et ont signé plusieurs tubes comme "Simmer Down", "Lonesome Feeling" ou "Thank You Lord."

Bunny Wailer et Peter Tosh ont ensuite quitté le groupe tandis que Bob Marley continuait les tournées avec un nouveau groupe se produisant sous le nom de Bob Marley et les Wailers.

Ces derniers années, Bunny Wailer avait été victime de plusieurs attaques cardiaques. Il est décédé mardi alors qu'il était hospitalisé depuis décembre dernier suite à une nouvelle attaque cardiaque, selon le ministère jamaïcain de la Culture. (Kate Chappell; version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)