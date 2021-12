Décès de Jean-Marc Vallée, réalisateur de "Dallas Buyers Club"

27 décembre (Reuters) - Le cinéaste canadien Jean-Marc Vallée, auteur du film "Dallas Buyers Club" et de la série "Big Little Lies", est mort subitement à l'âge de 58 ans à son domicile près de Québec, a annoncé son agent.

Né à Montréal, Jean-Marc Vallée a réalisé son premier long-métrage en 1995, le thriller "Black List" (Liste noire) puis accédé à la notoriété avec la comédie "C.R.A.Z.Y." en 2005 et le drame "Dallas Buyers Club" en 2013, lequel a valu aux acteurs Matthew McConaughey et Jared Leto l'Oscar du meilleur acteur et du meilleur interprète dans un second rôle respectivement.

Jean-Marc Vallée, qui avait aussi mis en scène l'acteur Jake Gyllenhaal dans le film "Demolition" en 2015, était également scénariste et réalisateur de la série "Big Little Lies" qui a remporté huit Emmy Awards en 2017. (Rédigé par Rachna Dhanrajani et Shubham Kalia à Bangalore; version française Jean-Stéphane Brosse)