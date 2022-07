Décès de Peter Brook, légende britannique du théâtre

LONDRES, 3 juillet (Reuters) - Le metteur en scène britannique Peter Brook, qui signa de mémorables lectures du "Songe d’une nuit d'été", du "Mahabharata" ou de "La Tempête", est décédé à l'âge de 97 ans, a annoncé dimanche son éditeur, Nick Hern Books, sur Twitter.

Selon Le Monde, Peter Brook, qui vivait en France depuis 1970, est mort samedi à Paris.

Le théoricien de l'"espace vide" et du dépouillement théâtral, qui entendait stimuler l'imagination du public en renonçant aux décors, avait réalisé ses mises en scène parmi les plus novatrices au Théâtre des Bouffes du Nord, son "fief" parisien.

Né à Londres le 21 mars 1925, Peter Brook, qui a travaillé également avec la Royal Shakespeare Company et réalisé des films pour la télévision et le cinéma, avait reçu un Molière d'honneur en 2011. (William James et Raissa Kasolowsky, version française Sophie Louet)