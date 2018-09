Décès de l'acteur américain Burt Reynolds à l'âge de 82 ans

LOS ANGELES, 6 septembre (Reuters) - L'acteur américain Burt Reynolds, dont le charme avait séduit Hollywood dans les années 1970, est décédé jeudi à l'âge de 82 ans, rapporte le Hollywood Reporter en citant son manager.

Au pic d'une carrière commencée en 1958, il a été la vedette de "Délivrance", "Plein la gueule" ("The longest yard") ou "Cours après moi shérif" ("Smokey and the Bandit"), avant de disparaître de l'affiche au milieu des années 1980.

Burt Reynolds avait trouvé un second souffle en 1997 avec une nomination pour l'Oscar du meilleur second rôle pour "Boogie Nights" et en remportant un Emmy Award pour son rôle dans la série télévisée "Evening Shade".

Sa moustache, son allure virile et sa vie sentimentale agitée ont valu à l'acteur une réputation de sex-symbol dont il savait jouer, allant jusqu'à poser nu, allongé sur une peau d'ours, le bras stratégiquement positionné, dans le magazine féminin Cosmopolitan en 1972.

Il avait par la suite regretté que la publicité faite autour de cette séance photo ait fait passer au second plan la sortie de "Délivrance", le chef d'oeuvre de John Boorman dont il était la tête d'affiche.

Burt Reynolds a joué pendant soixante ans dans des dizaines de films - pas toujours des réussites - et a refusé de nombreux autres rôles, dont celui de Han Solo dans la saga "Star Wars".

Il devait faire une dernière apparition à l'écran dans "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino, dont la sortie est programmée l'an prochain.

Opéré en 2010 d'un quintuple pontage coronarien, il s'est éteint jeudi dans un hôpital de Floride.

(Will Dunham Tangi Salaün pour le service français)