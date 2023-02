15 février (Reuters) - L'actrice Raquel Welch est décédée à l'âge de 82 ans, a rapporté mercredi l'AFP, citant le manager de celle qui fut célèbre à travers le monde dans les années 1960 et 1970 pour ses formes et son charme. (Reportage Brendan O'Brien et Steve Gorman; version française Jean Terzian)